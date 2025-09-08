Kock till skolkök i Norrköping
2025-09-08
Ditt uppdrag
Som kock hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av dedikerade kollegor. Du kommer att arbeta i vårt skolkök i Norrköping och bidra till att skapa en positiv matupplevelse för både elever och personal genom att tillaga och servera god och näringsrik mat.
Ditt huvudsakliga ansvar består av att planera, tillaga och servera näringsrika och varierade måltider enligt gällande riktlinjer och specialkostbehov, samt säkerställa att hygien och livsmedelshantering följer höga standarder.
Rollen innebär ett nära samarbete med dina kollegor i köket i Norrköping samt att du stödjer köksverksamheten i koncernen i stort genom att bidra till utvecklingen av gemensamma arbetssätt och rutiner.
För att ansöka vill vi att du har Erfarenhet av matlagning inom restaurang och gärna inom storkök.
Flytande svenska i tal och skrift, samt behärskar engelska - detta för att kunna följa lagar, regler och instruktioner.
God kännedom om lagar och regler kring egenkontroll och HACCP (utbildningsbevis är meriterande).
För att lyckas i rollen vet vi att du är Problemlösningsorienterad: i köket kan det uppstå saker som snabbt behöver lösas, och det är viktigt att säkra en bra skolmat till våra elever.
Vänlig och empatisk och har lätt för att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar, samtidigt som du är noggrann och säkerställer att hygien och rutiner alltid följs.
Villkor Anställningsform: Vikariat till och med 30/11/2025, med möjlighet till förlängning. Semestertjänst.
Tillträde: Omgående.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), http://www.watma.se Arbetsplats
Watma Education Kontakt
Erik Ramberg erik.ramberg@watma.se Jobbnummer
