Kock till Skolfood Norrköping
2025-08-28
Skolfood i Norrköping söker nu en kock för skolköket i Norrköping
Dina arbetsuppgifter är allt som görs i ett tillagningskök. Produktions och förberedelser för skolluncher så väl för inhouse skolmat samt catering till skolor i Norrköping.
Vem söker vi?
Du är en pigg, glad, trevlig & tillmötesgående person som är självgående och har god samarbetsförmåga. Som person är du prestigelös och du tar dig med glädje an både stora och små uppgifter.
Det är av största vikt att du är engagerad i ditt arbete och har en positiv och lösningsorienterad inställning. För att lyckas i rollen bör du ha både hög stresströskel och stor kapacitet då det förekommer perioder med hög arbetsbelastning. Det är en merit om du tidigare har erfarenhet av kockarbete i storkök.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och produktion av skolmat
Hantering enligt livsmedelslagen och gällande egenkontroller.
Samt alla de förekommande arbetsuppgifter som finns i ett produktionskökDina personliga egenskaper
Flexibel och självgående
Aktiv
God servicekänsla
NoggrannKvalifikationer
Minst några års erfarenhet som kock
Erfarenhet/kännedom om livsmedelshantering
Tala och skriva svenska obehindrat
B-körkortAnställningsvillkor
Start: Omgående
Yrkestitel: Kock
Arbetstiderna är Måndag - Fredag 06.00-14.30
Löneform: Avtalsenlig månadslön
Varaktighet: 4 månaders provanställning
Intervjuer sker löpande. Vi förbehåller oss rätten att avsluta annonsen när vi har de kandidater vi behöver.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: rekrytering@skolfood.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Norrköping".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Mattias Persson Mattias@skolfood.se Jobbnummer
9481374