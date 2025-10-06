Kock till Skoldriftenheten, Örebro
2025-10-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Stockholm
, Umeå
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Skoldriftenheten söker en kock till skolkök i Örebro. Du kommer att vara placerad på Ekeskolan samt Birgittaskolan i Örebro. Du kommer att arbeta i kök med en eller flera kollegor på plats där ni delar på de flesta arbetsuppgifter såsom matlagning, matsedelsplanering, förberedelser, varubeställning, diskhantering, egenkontroll, lokalvård av kök och matsal.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad inom yrket och ha erfarenhet från storkök i skola samt ett genuint intresse för god och näringsriktig mat. Du får gärna vara kreativ och gilla det lilla extra. Kunskaper om olika matallergier krävs då vi har många barn hos oss som behöver specialkost.
Vi söker dig som har:
• Kockutbildning eller motsvarande utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Arbetslivserfarenhet som kock eller annan erfarenhet arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Minst fem års erfarenhet av storkök inom skolverksamhet
• Kunskaper om dietkost och näringsvärdesberäkning
• Hygienutbildning, HACCP
• Goda IT-kunskaper
• God förmåga att ta ansvar och initiativ i arbetet
• Hög samarbetsförmåga, flexibilitet och servicekänsla
• Lyhört förhållningssätt
• Goda kunskaper i svenskt teckenspråk
• Uttrycker dig mycket väl i tal eller teckenspråk på svenska samt skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• B-körkort
• Erfarenhet av måltidsarbete inom statlig skolverksamhet
Personliga egenskaper:
Som medarbetare ska du vara driven, självgående, strukturerad och ha ett öga för vad som behöver utföras. Du är prestigelös och serviceinriktad med god prioriteringsförmåga.
Kan du inte svenskt teckenspråk, ska du ha intresse av att lära dig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
