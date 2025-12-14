Kock till Skänninge anstalt och häkte - Vikariat
2025-12-14
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skänninges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skanninge/#verksamhetPubliceringsdatum2025-12-14Arbetsuppgifter
Nu söker vi en kunnig och driven vikarie till storköket på Skänninge anstalt och häkte!
Som kock lagar du mat till ca 470 intagna samt till den mycket populära och uppskattade personalrestaurangen. I köket arbetar du i ett kunnigt och sammansvetsat team tillsammans med andra kockar samt vår köksansvarige som leder det dagliga arbetet. Vidare kommer du som en del i ett välfungerande team att vara delaktig i planering, tillagning av lunch och middag samt specialkost. Du kommer även samarbeta kring och ansvara för städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är initiativtagande, självgående, samarbetsvillig och serviceinriktad. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Det är viktigt att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är stabil och kontrollerad under de stressade och pressade situationer som kan uppstå i ett storkök. Vidare tror vi att du är en person som har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Kvalifikationer
* Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av att arbeta i storkök
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
Meriterande
* God erfarenhet av att arbeta med specialkost
* Relevanta språkkunskaper
* Körkort
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kontakt
Rekryteringsspecialist
Martina Petersson martina.petersson@kriminalvarden.se Jobbnummer
