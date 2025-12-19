Kock till SiS ungdomshem Johannisberg Kalix
2025-12-19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården). Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Johannisberg är en institution i högsta säkerhetsklass vackert belägen bredvid Kalixälven intill det lugna bostadsområdet Grytnäs. Institutionen är i ett utvecklings- och expansionsläge där ett arbete med ökad bemanning och säkerhet pågår. Vår målgrupp i Kalix är pojkar 16 - 21 år placerade enligt Lagen om sluten ungdomsvård och Lagen om vård av unga. Allt arbete genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet.
Som kock ansvarar du tillsammans med din kollega för planering och tillagning av institutionens alla måltider för ungdomar och personal. All mat som hanteras på intuitionen beställs och tillhandahålls av köket. Din huvudsakliga uppgift som kock är att tillaga mat med god smak, kvalité och näringsinnehåll samt säkerställa en god livsmedelshygien. Du kommer även att arbeta med administrativa uppgifter som egenkontroll, beställningar, fakturering och kostdatahantering och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom storkök som mottagning av leveranser, servering, diskning och städning. Tillsammans med din kollega ges du möjlighet att delta i matråd med ungdomsgrupperna, där syftet är att fånga upp önskemål, synpunkter, idéer och ge möjlighet till klientperspektiv och delaktighet.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag. I viss mån kommer arbetstiderna för de två kockarna i köket att gå omlott under dagarna, då en börjar något tidigare för att den andre skall kunna sluta lite senare för att servicen från köket till avdelningarna ska kunna optimeras.
Då institutionen har två enheter varav en i Sävast kan resor mellan enheterna förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för matlagning och kundnöjdhet. Arbetsuppgifterna ställer krav på din förmåga att samarbeta med andra, samtidigt som du behöver ansvara för, planera och genomföra dina måltider på ett självständigt sätt. Vi ser gärna att du har ett nytänkande och vill bidra med nya idéer och uppslag till institutionens storkök för att skapa den bästa måltidsupplevelsen för ungdomar och personal. Stor vikt kommer att läggas vid yrkesskicklighet.
Du ska även ha:
• Gymnasial utbildning inom hotell- och restaurang alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
• Erfarenhet av matlagning i storkök och/eller restaurang.
• Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift.
• Grundläggande datorvana.
Meriterande:
• Vidareutbildning - Kockutbildning
• Erfarenhet av arbete med internkontroll.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Som anställd inom staten har du enligt avtal vissa förmåner som till exempel 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder, lönetillägg vid föräldraledighet samt ett årligt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Varmt välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-01-11.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Individuell lönesättning enligt avtal
Detta är ett heltidsjobb.
Statens institutionsstyrelse
Administrativ chef
Maria Henriksson maria.henriksson@stat-inst.se 010-4532089
9657728