Kock till Simsons Restaurang på Käringön
2026-04-12
Har du en ambitiös inställning till matlagning, gillar högt tempo och att leverera en matupplevelse utöver det vanliga? Då kanske du är vår nya kock?
Vi driver två verksamheter på idylliska Käringön.
På Restaurangen jobbar vi med avsmakningsmenyer i en kulturhistorisk miljö, med fokus på modern nynordisk matlagning.
Här får du möjligheten att arbeta kreativt med råvaror från lokala producenter. Genom en kombination av klassiska, kreativa och moderna tekniker vill vi erbjuda en unik mat- och dryckesupplevelse på Västkusten.
Vi letar nu efter någon som vill vara delaktig i det dagliga arbetet i köket och som vill vidareutveckla vårt ambitiösa förhållningssätt till svensk sommarmat.
Tveka inte att höra av dig om utmaningen känns rätt för dig! Erfarenhet av liknande arbetsledande arbete är meriterande. Du kommer dock långt med rätt ambition och rik initiativförmåga.
Rekrytering sker löpande. Anställningsstart och lön enligt överenskommelse.
Låter det här som något för dig? Tveka inte att höra av dig! Vi ser fram emot din ansökan.
Vi ordnar med boende och schyssta villkor!
Carl Bodin Svensk
Krögare, Simsons Käringön
Om Simsons Restaurang:
Restaurangen ligger i gamla Simsons Prästgård mitt på idylliska Käringön. Sedan 10 år tillbaka har vi arbetat för att sätta vår prägel på den Västsvenska marscenen. Idag erbjuder vi en unik upplevelse med mat lagad på säsongen bästa råvaror matchade med noggrant utvalda hantverksdrycker. Vi är stolta över att bland annat belönats med utmärkelsen "Mycket God Klass" i White Guide och 89 poäng i Falstaff. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: jobb@simsons.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Dette er et heltidsjobb.
Kyrkvägen 501
474 74 KÄRINGÖN Arbetsplats
Simsons Restaurang & Vincafé Kontakt
Krögare
Carl Bodin Svensk jobb@simsons.nu
