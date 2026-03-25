Kock till Sandarnas tillagningskök
Om jobbet
Är du en passionerad kock som brinner för att skapa delikata måltider med högsta kvalitet? Välkommen till Sandarnas tillagningskök!
Vi söker nu en kock till Sandarnas tillagningskök - en plats där kreativitet och engagemang står i fokus! Här får du möjligheten att vara en del av ett härligt team som strävar efter att alltid leverera högkvalitativa måltider i en stimulerande och strukturerad miljö.
Som kock i vårt kök kommer du att få utlopp för din passion för matlagning och kunna sätta din prägel på våra rätter. Hos oss lagar vi mat till grundskola och till hyresgäster på vård och omsorgsboendet som är beläget i samma hus. Vi arbetar alltså med måltider i olika åldrar där vi även lagar specialkost och konsistens anpassad kost.
Du kommer att arbeta i en välkomnande atmosfär där vi värdesätter stabilitet, trygghet och ett gott bemötande. Tillsammans kommer vi att skapa en helhetsupplevelse för våra gäster, där varje måltid är en fest av smaker och innovation. Ditt samarbetsinriktade synsätt och din förmåga att se helheten kommer att vara avgörande för att bidra till vårt köks framgång.
Hos oss får du:
Stor möjlighet att utvecklas och ta del av spännande utbildningar. En arbetsmiljö som främjar kreativitet och personlig tillväxt. Möjlighet att arbeta med lokala råvaror och skapa hållbara rätter. Arbete förlagt på dagtid med tjänstgöring var tredje helg, för att främja en god balans mellan arbete och fritid.
Om dig
Vi söker en passionerad och engagerad kock till Sandarnas tillagningskök, och vi vill gärna att du är en del av vårt team!
Vi söker dig som är utbildad kock eller har erfarenhet som styrker kunskapen i kockyrket.
Erfarenhet från arbete i offentliga kök är meriterande
För att trivas i denna roliga och dynamiska miljö ser vi att du är:
Stabil och trygg: Du har en lugn närvaro i köket och kan hantera stressiga situationer med ett leende.
Bemötande: Du värdesätter mötet med både kollegor och kunder och bidrar till en positiv atmosfär.
Samarbetsinriktad: Du arbetar bra i team och ser värdet av att stötta varandra för att nå gemensamma mål.
Helhetssyn: Du ser det stora sammanhanget och förstår hur dina insatser påverkar hela köket och den mat vi serverar.
Strukturerad: Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt, vilket bidrar till en smidig arbetsdag.
Kreativ: Du älskar att experimentera med smaker och presentation för att överraska och glädja våra gäster.
Om du känner igen dig i dessa egenskaper och är redo att ta dig an nya utmaningar, då ser vi fram emot att höra från dig! Här på Sandarnas tillagningskök har vi en stärkt gemenskap där kreativitet och kvalitet alltid står i fokus. Tillsammans skapar vi matupplevelser som lämnar avtryck!Publiceringsdatum2026-03-25Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens Trygg anställning Meningsfulla arbetsuppgifter Karriärmöjligheter och kompetensutveckling Heltidsanställning med möjlighet till deltid Goda semestervillkor Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Linnéa Spett linnea.spett@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3662120 Jobbnummer
9818818