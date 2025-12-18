Kock till Rollin Bistros Backyard heltid från Januari!
Rollin Business AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rollin Business AB i Göteborg
Välkommen in i värmen!
Här i hjärtat av ett fabrikshus från 1903 har vi blåst nytt liv i elden och skapat en plats där smak, musik och eld möts i perfekt kaos.
Nu söker vi en kock med passion för burgare/ eld / smak - någon som vill vara en del av vårt kreativa och drivna köksteam.
Vi letar efter dig som har erfarenhet och som älskar att laga mat.
Du har:
Erfarenhet av att arbeta i kök - från planering till service
Ett stort matintresse och öga för detaljer
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och med tempo
En positiv inställning och teamkänsla
Vi erbjuder
En plats i vårt kök i en urban och avslappnad restaurang mitt i Gamlestadens fabriker.
Ett drivet team med höga ambitioner och stort hjärta
Möjligheten att växa i ett kök
Bra arbetsvillkor ( fackligt anslutna )
Ditt schema varierar mellan dag och kväll.
Lunch / A la carte.
Låter det som du och en arbetsplats för dig?
Skicka in din ansökan. Eller sväng förbi oss!
Tjänsten är på heltid from Januari 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: Backyard@rollinbistros.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rollin Business AB
(org.nr 559139-1320), http://backyardgbg.se
Väverigatan 5 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Rollin Bistros Backyard Jobbnummer
9651831