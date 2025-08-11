Kock till Restaurang Z:äta i Lundby - Göteborg
Compass Group AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-08-11
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?
Nu söker vi en passionerad kock som vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med nyfikenhet och entusiasm skapar du smakfulla och vällagade rätter med fokus på hållbarhet.
I tjänsten ingår bland annat dagligt arbete med egenkontroll, att ha god kännedom om allergener och kunna redogöra för alla ingredienser, beställning och mottagning av varor samt svinnhantering. Du kommer även vara behjälplig i menyplanering och inventering.
Restaurang Z:äta ligger i Volvo Pentas huvudkontor, Lundby, vi serverar mellan 5-700 luncher per dag i en fantastiskt fin miljö. Vi har ett café och ett eget bageri där vi bakar allt själva. Vi har mycket catering i huset allt från tårtkalas till middagar med vita dukar så variationen i arbetet är stort. 12 goa glada kollegor får du på köpet, ett härligt gott gäng som gillar att ha kul på jobbet. Vi har öppet mellan 7:00- 14:45 Lunchen serveras mellan 11:00-13:30 Måndag till Fredag.
Vem är du?
• * Du är över 18 år
• * Du talar och skriver svenska
• * Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning
• * Du har minst 3 års erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare
• * Du lägger stor vikt både vid smakupplevelsen och det estetiska
• * Du har ett genuint intresse av mat, trender och utveckling
• * Du är bekväm i att ha en nära kontakt med gästen
• * Du är driven och självgående samt tar egna initiativ
• * Du har lätt för att samarbeta
• * Du är lösningsfokuserad, flexibel och har ett trevligt bemötande
• * Du deltar i ständiga förbättringar inom hela produktionen.
• * Kan vara behjälplig i samtliga förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen
• * Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
• * Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• * Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• * B-körkort
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
