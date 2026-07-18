Kock till Restaurang Veroni
Got City Center Hotels AB / Kockjobb / Huddinge Visa alla kockjobb i Huddinge
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Är du en kock med passion för italiensk mat? Då passar du nog perfekt till vårt 4-stjärniga hotell i Kungens Kurva!
Vi söker nu kockar/köksassistenter till Restaurang Veroni Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Best Western Plus Hotel Kungens Kurva är ett 4-stjärnigt hotell med en hög kvalitetsnivå och en stark karaktär. Hotellet är nybyggt och öppnade i november 2023. Utöver våra 91 mysiga hotellrum i varierande storlek så finns det en italiensk restaurang vid namn Veroni. Här serveras både lunch och middag till boende gäster, förbipasserande eller bokade grupper.Dina arbetsuppgifter
Laga fantastisk italiensk mat.
Förberedelse, tillagning och disk/städning
Servera både lunch och middag till våra gäster
Se till att köket alltid är rent och säkert.
Värdskap då du alltid arbetar framför gästen i ett öppet kök.
Vem vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba i kök, helst med italiensk mat.
Är prestigelös och förstår att i köket måste man göra alla uppgifter, inklusive disk/städning.
Som är kreativ, snabb och älskar matlagning.
Som även kan prata svenska och engelska.
Pluspoäng om du kan italienska.
Meriterande med erfarenhet inom kallkök, varmkök, frukost, a la carte.
Om arbetet:
Arbetsplatsen har kollektivavtal Visita-Unionen, Visita-HRF.
Arbetet utförs vardagar och helger, vi söker både heltid, deltid och vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8090411-2106483". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Got City Center Hotels AB
(org.nr 559428-9844), https://jobs.gcch.se
Gamla Södertäljevägen 214 (visa karta
)
141 70 SEGELTORP Arbetsplats
Gcch Jobbnummer
10005934