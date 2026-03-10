Kock till restaurang Sjöbris
Älvsbryggan AB / Kockjobb / Umeå
2026-03-10
Vi vill bredda vårt köksteam med ytterligare en kock under sommaren! Vi söker dig som vill vara med att utveckla och utvecklas inom gastronomins värld.
Vi erbjuder en unik arbetsplats på älven där du jobbar i ett öppet kök med härliga kollegor där vi jobbar för varandra.
På sommaren är det här det händer, med högt tempo, trevliga menyer med kolgrill och skaldjur i fokus.
Vi ser gärna att du har minst 3 års erfarenhet av yrket
Vi har restaurangen öppen året runt.
Har du goda erfarenheter inom matlagning?
Är du en person som alltid håller snyggt och rent omkring dig?
Har du lätt att jobba i grupp och även självständigt?
Arbetet gäller främst april-september med chans till förlängning.
Stämmer detta in på dig, skicka då in ditt CV och personliga brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: emil@sjobris.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbryggan AB
(org.nr 556927-1082), http://www.sjobris.nu
Kajen 10 (visa karta
)
913 33 UMEÅ Kontakt
Kökschef
Emil Bjuhr emil@sjobris.nu 090-777123 Jobbnummer
9788589