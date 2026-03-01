Kock till restaurang på norra Öland
2026-03-01
Sandviks Kvarn på Öland är en av världens största väderkvarnar och utan
jämförelse Nordens största från 1856. Runt kvarnen ligger restaurang, Museum cafeteria, kiosk,golfbanor, flygfält, grill och pizzeria.
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi en kock till vår restaurang.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från yrket som kock. Du behöver också vara van vid att jobba i ett högt tempo, då det periodvis kan vara mycket gäster som besöker oss.
Boende kan ordnas
Sandvik Windmill at the swedish island Öland, is one of the biggest windmills in the world.
Behind the mill its a café, kiosk, golf courses, airfields, grill and pizzeria.
For the summer season 2026 we are looking for a chef to our restaurant.
We prefer that you have a few years experience in the profession as a chef. You
also need to be used to working fast, then it can periodically be a lot of guests who visit us.
We can arrange accommodation.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
076 0595104
E-post: info@sandvikskvarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare sandvikfood HB
Stennhuggarvägen 3 (visa karta
)
387 70 LÖTTORP Arbetsplats
Sandvikskvarn Jobbnummer
9769742