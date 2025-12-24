Kock till restaurang och mikrobryggeri i Söderköping
2025-12-24
Kock till Lock, Hop & Barrel - Söderköping
Är du en passionerad kock som älskar amerikansk mat och hantverksöl? Vill du arbeta i ett kreativt kök med högkvalitativa råvaror? Lock, Hop & Barrel - Söderköpings mikrobryggeri och amerikanska restaurang - söker nu en erfaren och engagerad kock till vårt köksteam!Publiceringsdatum2025-12-24Om företaget
Lock, Hop & Barrel är en unik restaurang och bryggeri där kärleken till god mat och öl står i centrum. Vi serverar klassiska amerikanska rätter med en modern twist, alltid med fokus på smak och kvalitet. Hos oss är stämningen avslappnad, men passionen för mat och dryck är på topp!
Om rollen
Som kock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga rätter från vår amerikanska meny
Bidra med idéer till nya rätter och menyer
Arbeta med färska, kvalitativa råvaror
Säkerställa att köket håller högsta hygienstandard
Samarbeta nära med köks- och serveringspersonal för bästa gästupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta som kock
Har passion för matlagning och vill utvecklas i yrket
Är stresstålig och trivs i en tempofylld miljö
Är en lagspelare med positiv inställning
Har god förståelse för livsmedelshygien och säkerhet
Vi erbjuder
En dynamisk och kreativ arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta med ett passionerat team
Konkurrenskraftig lön och personalförmåner
Chansen att vara en del av Söderköpings mest spännande mikrobryggeri och restaurang
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till jobb@lockhopandbarrel.com
så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att välkomna en ny stjärna till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@lockhopandbarrel.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lock, Hop & Barrel AB
(org.nr 559101-7099)
Bergsvägen 7 (visa karta
)
614 34 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Lock Hop & Barrel AB Jobbnummer
9663673