Kock Till Restaurang Malmen Ssab Luleå
Compass Group AB / Kockjobb / Luleå Visa alla kockjobb i Luleå
2026-07-01
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Tillsvidare, heltid 100% Tillträde enligt överenskommelse / Tillträde så snart som möjligt
Vem söker vi?Nu söker vi en passionerad kock som vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med nyfikenhet och entusiasm skapar du smakfulla och vällagade rätter med fokus på hållbarhet. En kock som trivs i ett högt tempo och gillar att samarbeta. Och som även bidrar med energi, ansvar och arbetsglädje.
I tjänsten ingår bland annat dagligt arbete med egenkontroll, att ha god kännedom om allergener och kunna redogöra för alla ingredienser, beställning och mottagning av varor samt svinnhantering. Du kommer även vara behjälplig i menyplanering och inventering.
Din roll i köket
Som kock hos oss är du en viktig del av helheten. Dina uppgifter blir att fokusera på:
Du lagar god, näringsrik och välbalanserad mat från grunden.
Du växlar mellan husmanskost, moderna rätter och representation.
Tillsammans med dina kollegor skapar du ett starkt och positivt arbetsklimat.
Du bidrar med idéer till menyer och utvecklar vårt matkoncept.
Du arbetar noggrant med hygien, egenkontroll och struktur.
Om Restaurang Malmen SSAB Luleå
Restaurang Malmen ligger i anslutning till SSAB i Luleå och är en restaurang med spännande tillväxt framför oss, i dagsläget serverar vi ca 250 gäster dagligen, samt är ett tillagningsskök som levererar skolmat till ca 250 elever.
Vårt erbjudande består av en varierad lunchbuffé med minst två husmansrätter, ett vegetariskt alternativ, en generös salladsbuffé. Vi arbetar med fokus på kvalitet, hållbarhet och säsongens råvaror för att ge våra gäster en god matupplevelse varje dag.
Du blir en del av ett engagerat team på 6 personer, ett team som värdesätter mångfald, samarbete och att ha kul på jobbet.
Arbetstiden är förlagd till helgfria vardagar, men helgarbete kan förekomma vid särskilda arrangemang och uppdrag.
Vem är du?
Du är över 18 år
Du har kockutbildning
Du har erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare
Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du talar och skriver svenska
Erfarenhet av menyplaneringssystem är ett plus
B-körkort är ett krav
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
974 37 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Karin Carlsson karin.carlsson@compass-group.se Jobbnummer
9986732