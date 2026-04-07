Kock till Restaurang Ekön
Tjust Fritid AB / Kockjobb / Valdemarsvik Visa alla kockjobb i Valdemarsvik
2026-04-07
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjust Fritid AB i Valdemarsvik
, Västervik
eller i hela Sverige
Hos oss på KustCamp Ekön jobbar du på ett fyrstjärnigt paradis längst ut i ytterskärgården! Till Restaurang Ekön söker vi dig som har ett stort intresse för mat. Har du en yrkesutbildning som kock och/eller tidigare erfarenhet av att arbeta med matlagning och vill fortsätta utvecklas inom ditt yrkesområde? Då är detta ett jobb för dig!
HUVUDUPPGIFTER:
Planera matinköp och menyer.
Laga mat till campingens och badets gäster.
Ansvara för köket.
Leda sommarkockarna.
DIN PROFIL:
Du har en god planeringsförmåga och framförhållning. Som person är du positiv och har en känsla för service. Du har en god förmåga att leda och fördela arbetsuppgifter.
Viktigt att du är samarbetsvillig, lyhörd och tycker om mycket eget ansvar! Vi förutsätter att du har yrkesutbildning och yrkesvana samt kan uttrycka dig väl på svenska och engelska.
VI ERBJUDER:
En arbetsplats med fantastisk miljö och ett spännande arbete med varierande arbetsuppgifter.
Personalboende vid behov.
Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: jobb@campa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Ekön". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Fritid AB
(org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Ekövägen 1 (visa karta
)
615 95 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KustCamp Ekön Jobbnummer
9840115