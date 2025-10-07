Kock till restaurang Arla i Götene
2025-10-07
Deltid 75% möjlighet till mer
Vem söker vi?
Compass Group söker en Kock som vill följa med oss på resan att bli världsledande inom mat- och stödtjänster.
Vi söker någon som vill arbeta med oss i vår lunch Restaurang i Arla Götene.
Vi är ett härligt gäng på 2 personer som nu söker en som vill arbeta med oss.
Arbetsdagen: 07:00-15:00
Vem är du?
• Du är över 18 år gammal
• Du talar och skriver svenska och engelska
• Kock erfarenhet
• kan arbeta med fler
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group, som är en världsledande leverantör av mat, dryck och stödtjänster. Världen över har vi över 600 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket innebär att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årliga löneökningar, försäkringar och tjänstepensioner.
Compass Group i Sverige har en omsättning på cirka 3 miljarder SEK och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del av Compass Group PLC-gruppen och förvärvade Fazer Food Service den 31 januari 2020. Gruppens globala omsättning uppgår till 25 miljarder pund (2019). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, sjukvård och mer. Vi erbjuder tjänster som mat och dryck, konferens, reception, städning, fastighetsskötsel och mer. Om du vill läsa mer om Compass Group, vänligen besök vår webbplats.
Varför ska du välja oss?
• Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och färdigheter skapar den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid gå den extra milen.
• Vi tror på hållbarhet - både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar hög kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
