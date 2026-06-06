Kock till restaurang

Nojonmoni AB / Kockjobb / Västerås
2026-06-06


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Nojonmoni AB söker en engagerad och kunnig kock till vår restaurangverksamhet. Tjänsten är på heltid och avser fast anställning.

Publiceringsdatum
2026-06-06

Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du med matlagning av hög kvalitet och är en viktig del av köksteamet. Vi söker dig som har passion för Indisk mat, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till restaurangens fortsatta utveckling.

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av rätter enligt meny och recept
Förberedelse och planering av råvaror
Säkerställa god kvalitet, smak och presentation
Följa hygien- och livsmedelssäkerhetsregler
Bidra till utveckling av menyer och nya rätter
Samarbete med övrig kökspersonal och restaurangteam
Ansvar för ordning och renlighet i köket
Övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurangkök

Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som kock
Goda kunskaper inom matlagning
Intresse för att utvecklas och lära sig nya tekniker
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Stresstålig och ansvarstagande
Kunskap om livsmedelshygien

Vi erbjuder
Heltidstjänst
Tillsvidareanställning
En utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att växa och utvecklas inom restaurangen

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV via e-post till:
📧 nojonmoni.rm@gmail.com
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: nojonmoni.rm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nojonmoni AB (org.nr 556983-4715)

Jobbnummer
9950947

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