Kock till restaurang
Nojonmoni AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2026-06-06
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Nojonmoni AB söker en engagerad och kunnig kock till vår restaurangverksamhet. Tjänsten är på heltid och avser fast anställning.Publiceringsdatum2026-06-06Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du med matlagning av hög kvalitet och är en viktig del av köksteamet. Vi söker dig som har passion för Indisk mat, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till restaurangens fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
Tillagning av rätter enligt meny och recept
Förberedelse och planering av råvaror
Säkerställa god kvalitet, smak och presentation
Följa hygien- och livsmedelssäkerhetsregler
Bidra till utveckling av menyer och nya rätter
Samarbete med övrig kökspersonal och restaurangteam
Ansvar för ordning och renlighet i köket
Övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurangkökKvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som kock
Goda kunskaper inom matlagning
Intresse för att utvecklas och lära sig nya tekniker
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Stresstålig och ansvarstagande
Kunskap om livsmedelshygien
Vi erbjuder
Heltidstjänst
Tillsvidareanställning
En utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att växa och utvecklas inom restaurangenSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV via e-post till:
📧 nojonmoni.rm@gmail.com
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: nojonmoni.rm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nojonmoni AB
(org.nr 556983-4715) Jobbnummer
9950947