Kock till Rederi AB Göta kanal
Rederi AB Göta kanals tre klassiska kanalfartyg, färdas på en av världens vackraste och häpnadsväckande vattenvägar -Göta kanal, som med över 60 slussar förbinder Stockholm med Göteborg. Vi erbjuder exklusiva kryssningar med helpension och guidade utflyktsmål.
Vi letar efter genuina, engagerade och pålitliga medarbetare som vill bidra till den förtrollande atmosfären ombord och ge våra gäster minnen för livet.
Då det är gamla båtar så är takhöjden begränsad till 185 cm på flera ställen ombord.
Vi söker dig som:
Dig som ser en fördel att arbeta intensivt en period för att sedan vara ledig en period.
Har minst 3 års erfarenhet av att jobba som kock.
Är självgående och är van i att planera sitt egna arbete.
Goda erfarenheter från inventering, planering och råvaruinköp.
Ger god service som möter och överträffar gästernas förväntningar.
Är en social lagspelare med positiv inställning.
Känner dig trygg i din arbetsroll och yrkeskompetens.
Är stresstålig, flexibel och problemlösare.
Är van vid långa arbetsdagar.
Har god erfarenhet av specialkost och goda kunskaper i att kunna leverera lika förstklassig mat till våra gäster med dessa behov.
Att arbeta på sjön innebär stort ansvar då du kommer att ingå i säkerhetsorganisationen ombord det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska som är säkerhetsspråket ombord, samt engelska då våra gäster till största del besöker oss från utlandet. Tyska och andra språkkunskaper är högt meriterande.
Som kock är du tillsammans med kallköket ansvarig för alla gäst- och besättningsmåltider, vilket innebär förutom att laga och leverera 2-rätters lunch och 3-rätter middag till våra gäster varje dag ska du också laga 2 mål mat till besättningen om dagen.
I arbetet ingår även ansvar för inventering, beställning, städning och disk.
Logistiken i byssan skiljer sig avsevärt från ett klassiskt restaurangkök. Vi fokuserar på klassiska nordiska smaker med moderna twister och det är du som med stolthet, kärlek och omsorg förmedlar dessa via tallriken.
Vi ser därför att du:
Har dokumenterad yrkeserfarenhet från festvåning, a la carte eller liknande (minst 3 år).
Är en kreativ matlagare med ett genuint intresse att vilja att laga vacker och god mat.
Är van vid inventering och beställningar/inköp.
God råvarukännedom och kunskap kring säker livsmedelshantering (HACCP).
Vi erbjuder:
Säsongsanställning från maj/juni till aug/sep 2026
1:1 rotation arbete/ledighet
Tarifflön enligt Skärgårdsavtalet Seko Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Turism & Sjöfart AB
