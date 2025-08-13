Kock till Pershyttans produktionskök
Nora kommun / Kockjobb / Nora Visa alla kockjobb i Nora
2025-08-13
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun i Nora
Brinner du för att laga god och näringsriktig mat till våra gäster/kunder inom de kommunala verksamheterna? Ser du vikten i måltidens helhet och hur du som kock kan bidra till att skapa god mat och måltidsupplevelse? Då kanske detta är ett jobb för dig! Ta tillfället i akt att få jobba med oss. Nora kommun söker nu en kock till vår kostorganisation.
Kost och service i Nora kommun brinner för att främja lokala producenter med fina råvaror vi värnar om miljön och en god matkultur där maten och måltiderna är lustfyllda och näringsrika. Våra matgäster är prio ett och med stor vision om att vara tillaga den bästa maten i offentlig sektor har vi driv i att jobba för att alla matgäster skall äta våran mat och vara nöjda!
Vårt produktionskök är placerat i Pershyttans industriområde. Tjänsten innebär arbete varannan helg samt arbete på röda dagar.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Arbetet i Pershyttans storkök innefattar tillagning och leveranser av stora volymer mat till äldreomsorg och skola.
Pershyttan tillagar ca 1500-2000 portioner dagligen. Vi levererar varm lunch till äldreomsorg alla dagar om året. Detta innebär att kockarna jobbar på schema som innefattar arbete alla årets röda dagar. I arbetsuppgifterna ingår det även att köra matbilen med leveranser av matvagnar till boenden på högtider och helger.
I det vardagliga arbetet i köket ingår det att lägga beställningar, arbeta kostdataprogram Matilda, tillagning av måltider till äldreomsorg, skola och förskola. Köket hanterar disk, städning och dokumentation av egenkontroll utifrån HACCP i MATILDA EKP.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du är utbildad kock eller har arbetslivserfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
B-körkort är ett krav för tjänsten. Då tjänsten innebär att du kommer att köra matbilen behöver du vara bekväm med bilkörning samt ha god körförmåga.
Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med personer internt och externt i organisationen, följa säkerhetsanvisningar och instruktioner samt genomföra skriftlig dokumentation.
Då arbetet är fysiskt krävande och bland annat innefattar tunga lyft, förflyttningar av vagnar/varor samt att du står upp övergripande del av dagen ställer arbetet krav på god fysisk förmåga.
Som person är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som du påbörjat. Du kan följa säkerthetshänvisningar samt instruktioner. Vidare ser vi att du är samarbetsorienterad, anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Vi ser även att du är lösningsorienterad och snabbt hittar lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Bakgrundskonroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Hanna Eriksson hanna.eriksson@nora.se 0705460290 Jobbnummer
9456600