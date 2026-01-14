Kock till Östra sjukhuset - vikariat
2026-01-14
Nu söker vi en kock för en tidsbegränsad anställning på ett år med placering på Östra sjukhuset i Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som kock erbjuds du ett utvecklade arbete där du lagar goda, säkra och hälsosamma måltider till våra patienter på Östra sjukhuset och Kungälvs sjukhus. Tillsammans med dina kollegor är du med och säkerställer att invånarna i Västra Götaland möts av en välfungerande vård och omsorg. Arbetet som kock är varierande och du kommer arbeta med alltifrån daglig planering och tillagning av måltider och specialkost till ansvar för uppföljning och egenkontroller. Din kompetens kommer vara en viktig del av utvecklingsarbetet för en hållbar måltidsproduktion.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till söndag. Då vi är ett stort team tillämpas ett roterande schema vilket innebär att start- och sluttid varierar beroende på veckans schema.
För att bidra till god service i rollen som kock behöver du:
ha ett stort engagemang och intresse för mat
vara noggrann och ansvarstagande
ha ett gott bemötande och arbeta bra tillsammans med andra
vara flexibel och ha förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter
Vi söker dig med en fullgjord gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel alternativt annan likvärdig utbildning. Du har arbetet några år som kock och har erfarenhet av personligt anpassade måltidslösningar samt kunskap inom födoämnesallergier. Du är van vid att arbeta med konceptuell matlagning via recept och har en kreativ förmåga att tillvarata överproducerade livsmedel/måltider.
Vidare kan du kommunicera väl på svenska i dialog med arbetskamrater och kunder samt följa muntliga och skriftliga arbetsinstruktioner. Du har den fysisk som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment. Givetvis har du aktuella kunskaper i livsmedelshygien och förstår vikten av att utföra arbetet med hög kvalitet.
Har du tidigare arbetat i storkök med utskick, allergier och specialkost är det meriterande.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år i samband med en föräldraledighet, med önskvärd start under mars månad.
Vårt erbjudande
Vi kan service och vet vikten av att vårt arbete görs rätt. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. En hälsosam arbetsplats med fokus på arbetsglädje och kompetensutveckling är viktigt för oss.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år med placering på Östra sjukhuset i Göteborg. Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chef Lina Claesson.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Måltider Kontakt
Lina Claesson 0700824453 Jobbnummer
9684295