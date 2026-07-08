Kock till Österlånggatan 17
Restaurang Brunnsgränd AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Brunnsgränd AB i Stockholm
Sommaren är här ☀️ och en av våra omtyckta skockar har bestämt sig för att ge sig ut på nya äventyr.
Vill du ta chansen att ta över rollen som souschef på väldens härligaste kvarterskrog så är det nu du ska söka. Österlånggatan 17 ligger mitt i Gamla Stan och välkomnar grannar, stammisar och gäster till lunch & middag hela veckan.
På Österlånggatan 17 är du välkommen när du vill, hur du vill – uppsluppen i en bågformad soffa under en stimmig middag med en krispig råraka och en flaska chablis. Eller kanske smuttandes på ett glas cava i baren sent en eftermiddag. På menyn hittar du toner från det klassiska, från lantköket, från modern husman och den igenkännande känslan från södra Europas enkla sätt att äta.
Här får du en totalupplevelse i förtrollande miljö, kryddad med prestigelös service, stor meny och hjärtlig atmosfär 🥂
Som kock är din uppgift att driva och utveckla köket efter dem ramar som är satta av ledningen och köksmästaren. Ditt arbete går ut på att säkerhetsställa att maten tillagas enligt recept och självklart kunna arbeta bra både ensam och i grupp.
Om dig
För att lyckas i denna tjänst ser vi att du
har stor passion för mat och service
är initiativtagande
är social och trevlig
är en teamplayer
Om tjänsten
Du kommer bl.a. ansvara för
din station i köket
att maten tillagas enligt recept och standard
att upprätthålla företages rutiner och policy
Du som kock på Österlånggatan 17 kommer förbereda och tillaga rätter enligt meny och säsong, bidra till utveckling av nya rätter, menyer och höja kvalitet i köket.
Låter det som något för dig? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Brunnsgränd AB
(org.nr 556717-9022), https://osterlanggatan17.se/
Brunnsgränd 4 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Österlånggatan 17 Jobbnummer
9997474