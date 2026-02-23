Kock till ny restaurang i Järntorget Oxelösund
2026-02-23
Hasselbaren öppnar en ny restaurang i Järntorget Oxelösund och söker nu två kockar som vill vara med från start.
Arbetet innebär sedvanliga uppgifter i restaurangkök:
• Förberedelse och tillagning av mat
• Ansvar för kvalitet, hygien och rutiner
• Samarbete i köksteamet under service
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete som kock
• Klarar ett högt tempo och arbetar strukturerat
• Tar ansvar och fungerar bra i team
• Har grundläggande kunskap om livsmedelshygien Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: Jobb@hasselbaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kitchen Pro OX AB
(org.nr 559534-8417), http://www.hasselbaren.se
Järntorget 5 (visa karta
)
613 30 OXELÖSUND Arbetsplats
Hasselbaren Järntorget Jobbnummer
9756604