Kock till Nova Park
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2026-06-22
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Nu söker vi en engagerad och matglad kock till vårt kök. Har du passion för matlagning, ett gott öga för smaker och vill vara en del av ett professionellt kök där kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som kock hos oss är du en viktig del av vårt köksteam och deltar i det dagliga arbetet med att förbereda, tillaga och presentera mat av hög kvalitet. Du arbetar nära dina kollegor och bidrar med din kompetens samtidigt som du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom allt från råvaruhantering och tillagning till planering och kökslogistik.
Vårt kök är en central del av verksamheten och vi är stolta över att leverera matupplevelser som uppskattas av våra gäster. Här får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande miljö där vi ställer höga krav på kvalitet samtidigt som vi värnar om arbetsglädje, samarbete och gemenskap.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som kock eller har relevant utbildning inom restaurang och livsmedel.
Har god kunskap om specialkost, allergener och säker livsmedelshantering.
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Är ansvarstagande, flexibel och noggrann.
Har förmåga att arbeta strukturerat även när tempot är högt.
Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en professionell köksmiljö.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
En arbetsplats där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Trygg anställning i ett stabilt företag med lång erfarenhet inom mötes- och hotellbranschen.
Om Nova Park
Vi är ledande i mötesbranschen och arbetar varje dag för att ge våra gäster en helhetsupplevelse av hög kvalitet. Detta gör vi genom engagerade medarbetare som tar ansvar, samarbetar och hjälper varandra att utvecklas.
Hos oss blir du en del av ett positivt team där vi har roligt tillsammans samtidigt som vi levererar service i toppklass.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Omfattning: 75–100% enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Skiftarbete, huvudsakligen måndag–fredag. Helgarbete förekommer.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 augusti 2026.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Thomas Antonsen, Kökschef
📞 018-27 80 11
✉️ thomas.antonsen@novapark.se
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som kock eller relevant utbildning
Kunskap om specialkost och allergihantering
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Meriterande
Körkort B
Erfarenhet från hotell- och konferensverksamhet
Utbildning inom restaurang och livsmedel
Om arbetsgivaren - Nova Park
Nova Park är en av Sveriges ledande hotell- och konferensanläggningar. Nova Park har 117 hotellrum, 229 bäddar och i vår största lokal har vi kapacitet för upp till 300 personer. I samma koncern finns även konferensanläggningen Steningevik där båda anläggningarna arbetar mycket nära varandra. Med våra mycket strategiska lägen endast minuter från Arlanda och en dryg halvtimme från Stockholm och Uppsala är vi ett av förstahandsvalen för mötesbokaren. Hos oss finns plats för alla typer av möten och konferenser samt även för utställningar, mässor och produktlanseringar. Båda anläggningarna är säkerhetscertifierade inom Stay Safe Hospitality och miljöcertifierade hos Green Key. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nova Park Jobbnummer
9972189