Kock till Mysingen i Trollhättan

Lina Rafael AB / Kockjobb / Trollhättan
2025-11-09


Visa alla kockjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lina Rafael AB i Trollhättan

Nu söker vi en grillkock till vårt team på Pizzeria Mysingen.
Pizzeria Mysingen, som drivs under namnet Lina Rafael AB, är en välkänd pizzeria i Trollhättan. Vi har ett framgångsrikt företag där vi serverar mat som tillagas med omsorg och kärlek.
Arbetsuppgifterna består av förberedelser, tillagning av maträtter och städning.
Att du har tidigare erfarenhet av restaurangbranschen och arbetat med liknande arbetsuppgifter är ett krav.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera detta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: ally@whoopsidaisy.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lina Rafael AB (org.nr 559030-0546)
Tessingatan 6 (visa karta)
461 41  TROLLHÄTTAN

Jobbnummer
9595618

Prenumerera på jobb från Lina Rafael AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lina Rafael AB: