Kock till Mysingen i Trollhättan
2025-11-09
Nu söker vi en grillkock till vårt team på Pizzeria Mysingen.
Pizzeria Mysingen, som drivs under namnet Lina Rafael AB, är en välkänd pizzeria i Trollhättan. Vi har ett framgångsrikt företag där vi serverar mat som tillagas med omsorg och kärlek.
Arbetsuppgifterna består av förberedelser, tillagning av maträtter och städning.
Att du har tidigare erfarenhet av restaurangbranschen och arbetat med liknande arbetsuppgifter är ett krav.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera detta.
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: ally@whoopsidaisy.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lina Rafael AB
(org.nr 559030-0546)
Tessingatan 6 (visa karta
)
461 41 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9595618