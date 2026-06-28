Kock Till Myra I Duved/åre
Myra Restaurang AB / Kockjobb / Åre Visa alla kockjobb i Åre
2026-06-28
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Vill du jobba i en kreativ och personlig restaurangmiljö i fjällen i sommar?
Vi på MYRA söker en extra kock som vill vara med och förstärka vårt team under sommarmånaderna. Hos oss jobbar du nära råvaran, i ett litet sammansvetsat team där kvalitet, tempo och ha roligt tillsammans står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Vi söker dig som kan arbeta under sommarsäsongen (ca juli–augusti, med goda möjligheter till förlängning över hösten och vintersäsongen). Tjänsten är flexibel och varierande i arbetstiden.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta i kök
Har känsla för smak, råvaror och detaljer
Förstår vikten av hygien och städning i köket
Är självgående men också trivs i team
Är en lagspelare som är lösningsorienterad och ansvarstagande
Hos oss får du:
Jobba i ett litet och personligt team
Vara delaktig i meny och kreativt arbete
En arbetsplats där kvalitet går före kvantitet
Möjlighet att utvecklas och påverka
Om MYRA
MYRA är en restaurang i Duved med fokus på färskpasta, spännande kötträtter som Ren och Älg och har fin fin fisk och skaldjur ifrån Norges fjordar. Maten lagas ifrån grunden. Vi är ett litet team med stora ambitioner och ett ärligt intresse för mat och dryck.
Låter det som något för dig?
Vi rekryterar löpande – så vänta inte med din ansökan!
Ansökan, i ämnesraden skriv: Ansökan Kock
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: maria@restaurangMYRA.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Myra Restaurang AB
(org.nr 559460-8167), http://restaurangmyra.se
Karolinervägen 23 (visa karta
)
837 71 DUVED Jobbnummer
9982277