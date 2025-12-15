Kock till My Cater i Arlandastad
Kock till My Cater i Arlandastad
My Cater är ett modernt och växande cateringföretag som lagar mat från grunden med fokus på kvalitet, hållbarhet och god smak. Vi levererar dagliga luncher och catering till företag i Sigtunaområdet, alltid med fokus på rena råvaror och en tydlig smakprofil.
Om rollen
Vi söker en kock som vill vara en viktig del av vårt köksteam i Arlandastad. Du arbetar med att producera luncher och catering till våra företagskunder. Arbetet är varierat och passar dig som gillar struktur, tempo och att laga mat med hög och jämn kvalitet.
Arbetstider
Måndag till fredag 07.00 till 16.00
Inga kvällar och inga helger.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Laga och förbereda dagliga luncher enligt meny
Producera varm och kall mat till cateringbeställningar
Ansvara för smak, kvalitet och presentation
Planera och förbereda råvaror inför kommande dagar
Hålla ordning och arbeta enligt hygien och säkerhetsrutiner
Bidra i utvecklingen av menyer och cateringutbud
Inventering och enklare administrativa uppgifter
Vem är du
Du har en tydlig känsla för smak och kvalitet. Du trivs med att jobba i ett organiserat kök och gillar en arbetsdag med stabilt tempo. Du är trygg i din matlagning, tar ansvar och samarbetar bra i ett team.Kvalifikationer
Yrkesvana som kock
Erfarenhet från lunch eller cateringkök är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och hålla jämn kvalitet
Strukturerad, ansvarsfull och lösningsorienterad
Körkort är ett krav
Vi erbjuder
En stabil tjänst med tydliga arbetstider på vardagar
Ett köksteam med god sammanhållning
Möjlighet att påverka menyer och utveckla cateringutbud
En arbetsplats med fokus på ren mat, enkelhet och hög kvalitet
En trivsam arbetsmiljö där alla hjälps åtSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: rekrytering@mycater.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559202-6826)
Cederströms Slinga 3 Box 1 (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Jobbnummer
