Kock till MS Josephine, Göta kanal, Söderköping

Royal Stockholm Cruise Line AB / Kockjobb / Söderköping
2026-01-04


Visa alla kockjobb i Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Finspång eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB i Söderköping, Norrköping, Linköping eller i hela Sverige

Kock/Kocka sökes till MS Josephine.
Fartyget trafikerar Söderköping - Harstena, Söderköping - Häradskär, Söderköping - Aspöja, ;- Göta kanal - Sankt Anna skärgård och Gryts skärgård.
Tid: ca mitten av juni till ca slutet av augusti.
Restaurang och bar ombord.
En sittning per kryssning,
Du som söker bor i Söderköping eller Norrköping,- eller i dess närhet
Tillgång till eget fordon är en fördel, då kollektivtrafiken inte alltid passar arbetstiderna.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav enligt Transportstyrelsens säkerhetsbestämmelser.
Mat lagas enligt begränsad meny.
Kockvana inom kockyrket är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: haddox@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock MS Josephine".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Stockholm Cruise Line AB (org.nr 556204-2845)
Kanalhamnen i Söderköping (visa karta)
614 34  SÖDERKÖPING

Arbetsplats
Ms Josephine

Kontakt
Lasse Wahlin
haddox@telia.com

Jobbnummer
9668430

Prenumerera på jobb från Royal Stockholm Cruise Line AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB: