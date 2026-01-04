Kock till MS Josephine, Göta kanal, Söderköping
2026-01-04
Kock/Kocka sökes till MS Josephine.
Fartyget trafikerar Söderköping - Harstena, Söderköping - Häradskär, Söderköping - Aspöja, ;- Göta kanal - Sankt Anna skärgård och Gryts skärgård.
Tid: ca mitten av juni till ca slutet av augusti.
Restaurang och bar ombord.
En sittning per kryssning,
Du som söker bor i Söderköping eller Norrköping,- eller i dess närhet
Tillgång till eget fordon är en fördel, då kollektivtrafiken inte alltid passar arbetstiderna.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav enligt Transportstyrelsens säkerhetsbestämmelser.
Mat lagas enligt begränsad meny.
Kockvana inom kockyrket är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: haddox@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock MS Josephine". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556204-2845)
Kanalhamnen i Söderköping (visa karta
)
614 34 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Ms Josephine Kontakt
Lasse Wahlin haddox@telia.com Jobbnummer
9668430