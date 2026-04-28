Kock till Mormors Bistro
Mormors Bistro ligger vid Stora Rörs hamn på Öland - en plats där sommaren, havet och god mat möts.
Hit kommer gäster för att njuta av avslappnade kvällar, luncher i solen och middagar med utsikt över vattnet. Vi serverar mat lagad med omtanke, säsongsanpassade råvaror och fokus på smak, kvalitet och en skön helhetsupplevelse.
Nu söker vi en kock inför sommarsäsongen 2026.
Om rollen
Som kock hos oss arbetar du i ett à la carte-kök där tempo, kvalitet och samarbete är i fokus. Du är en viktig del av det dagliga köksarbetet och bidrar till att varje rätt som lämnar köket håller hög nivå.
Arbetet består av allt från förberedelser och mise en place till service, där du jobbar med säsongsanpassade råvaror och med stor respekt för råvaran. Här trivs du som gillar högt tempo och samtidigt har känsla för detaljer.
Du blir en del av ett sammansvetsat team i en levande restaurangmiljö vid Stora Rörs hamn, där vi tillsammans skapar god mat, bra stämning och en härlig sommar för våra gäster.
Om dig
Du har ett genuint intresse för matlagning och vill leverera rätter med både smak och kvalitet. Du är noggrann, strukturerad och har god koll på hygien och köksrutiner.
Du trivs i ett högt tempo, är en lagspelare och bidrar med positiv energi i köket även när det är mycket att göra.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från à la carte-kök (meriterande 1-3 år)
Trivs i högt tempo och gillar service
Är noggrann, flexibel och ansvarstagande
Har god känsla för kvalitet och råvaror
Är en lagspelare som bidrar till teamet
Omfattning: Heltid 100% (sommarsäsongen 2026)
Lön: Enligt ök
Arbetstider: Dag, kväll och helger
Boende finns
Urval sker löpande.
Skicka in CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot en härlig sommar tillsammans på Öland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: thomas.lonnberg@mormorsoland.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atina Enterprises AB
(org.nr 556876-8104), https://www.mormorsihamnen.se/
Stora Rörs Hamnplan 9 (visa karta
)
386 95 STORA RÖR Kontakt
Restaurangchef
Thomas Lönnberg thomas.lonnberg@mormoroland.se
9881399