Kock till Montessori i Norrtälje
2026-01-06
Kock sökes till Montessoriskolans nybyggda skolkök i Norrtälje
Montessoriskolan söker nu en engagerad kock till vårt moderna och nybyggda skolkök på Sveagatan 18 i Norrtälje.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat köksteam bestående av totalt fem kockar. Tillsammans lagar ni frukost, lunch och mellanmål till våra elever och personal. Vi brinner för god, näringsrik och hållbar mat och strävar efter att i största möjliga mån använda lokalproducerade och ekologiska råvaror.
Vårt arbete har uppmärksammats flera gånger - vi har vid upprepade tillfällen blivit nominerade till White Guide Junior och placerat oss väl i tävlingen för bästa offentliga restaurang.
Vi söker dig som:
har ett genuint intresse för matlagning
vill bidra till en positiv och lärorik matkultur
tycker om att arbeta i team
vill göra skillnad för barn och unga genom maten du lagar
Vi erbjuder:
arbete i ett nytt och välutrustat kök
ett meningsfullt arbete i skolmiljö
engagerade kollegor och god arbetsgemenskap
Provanställning om 6 månader tillämpas.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom skola och barnomsorg krävs
Intervjuer sker fortlöpande.
Vid frågor ring eller maila rektor, Åsa Bertilsson,
070 - 648 56 53, rektor@montessoriskolan.nu
Välkommen med din ansökan till:rektor@montessoriskolan.nu
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: rektor@montessoriskolan.nu
Detta är ett heltidsjobb.
Montessori i Norrtälje AB
(org.nr 556285-5410)
Montessoriskolan Gustafslund
