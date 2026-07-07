Kock Till Miss Voon Stockholm
Miss Voon Sweden AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-07
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Hos oss jobbar du i ett kök med högt tempo och tydliga ramar. Vi tror på struktur, ansvar och stolthet i varje detalj.
Du kommer att:
Arbeta i service med tydlig station och ansvar.
Säkerställa hög kvalitet i smak, upplägg och tempo.
Följa koncept, recept och arbetssätt.
Vara en del av ett tight team där kommunikation är avgörande.
Arbeta strukturerat med prepp, service och efterarbete.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet från restaurangkök med tempo.
Förstår vikten av struktur och mise en place.
Har respekt för råvaran, kollegorna och yrket.
Kan hålla nivå även under press.
VAD DU FÅR
Ett seriöst kök med tydligt ledarskap.
Möjlighet att utvecklas inom ett växande restaurangkollektiv.
Kollegor som bryr sig om sitt hantverk.
ANSÖK:
Skicka några rader om dig själv eller kom förbi och säg hej.
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: jonas.westberg@missvoon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miss Voon Sweden AB
(org.nr 559328-2998), https://missvoon.se/
Sturegatan 22 (visa karta
)
114 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Miss Voon Stockholm Jobbnummer
9995726