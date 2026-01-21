Kock till Mariebergsgården
2026-01-21
Vill du också jobba i Nyköpingsbornas offentliga rum? Då är du välkommen till Tekniska divisionen som är en arbetsplats som kan erbjuda en stor variation av uppdrag och utmaningar. Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållning, Måltidsservice och Kommunfastigheter. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning samt en administrativ stab.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!
Måltidsservice är vår yngsta verksamhet inom Nyköpings kommun men samtidigt en av våra viktigaste satsningar och investeringar. Måltidsservice ansvarar för måltidsverksamheten inom skola, förskola och äldreomsorg. Vår vision är att skapa Sveriges bästa Måltidsservice för våra matgäster och detta gör vi genom bra service samt goda, hållbara och hälsosamma måltider!
Måltidsservice hanterar cirka 70 kök och levererar omkring 10 000 portioner dagligen med hjälp av våra 170 medarbetare som består av bland annat kockar och måltidsbiträden. Ett av våra större kök har vi på Mariebergsgården och här tillagar vi frukost, lunch och middag till de boende. Det är även här vi har vår produktion av matlådor som distribueras via hemtjänsten.
Vi söker nu en kock för att stärka vårt team på Mariebergsgårdens kök. Vill du vara med och leverera den bästa måltidsupplevelsen till våra matgäster? Då kan rollen som kock vara passande för dig!Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
På Måltidsservice får du möjligheten att vara med på resan mot Sveriges bästa offentliga måltidsverksamhet!
Här lagar du måltider till världens viktigaste matgäster, nämligen barn, ungdomar och äldre. Du bidrar till att servera goda, hållbara och hälsosamma måltider varje dag, som följer kostpolicyn och Måltidsservice riktlinjer. Du arbetar utifrån en god köksekonomi där hög kvalitet och matgästen är i fokus.
På Måltidsservice arbetar du dagtid och får möjlighet till kompetensutveckling genom interna utbildningar i livsmedelshygien, specialkoster och allergier, miljösmart mat och mycket mer. Dina arbetsuppgifter inkluderar matlagning, matservering, daglig rapportering, hantera maskiner i köket, disk, städ, beredning av sallader. Vara ansvarig för planering, inköp och arbeta för att minska matsvinn i alla led och följa de rutiner som finns. Du kommer att arbeta självständigt men ingå i ett team.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en person med positiv inställning, som sätter kvalitet och matgästen i centrum. Du har en god förmåga att arbeta självständigt men har samtidigt inga problem med att samarbeta tätt ihop med ett team. För att trivas med tjänsten behöver du kunna hantera ett högt arbetstempo, vara lösningsorienterad och positivt inställd till utveckling och förändringar.
Du som söker har:
• Kockutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Goda kunskaper i svenska gällande tal, skrift och läsförståelse (då det förekommer specialkost samt konsistensanpassad kost, recept etc.)
• God datorvana
Vi ser positivt på att du har:
• Arbetat i restaurang eller storkök
• Erfarenhet av måltider i offentlig verksamhet
• Körkort och tillgång till bil
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet vid denna rekrytering.
För att arbeta i våra verksamheter krävs belastningsregisterutdrag från polisen
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940) Arbetsplats
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kontakt
Enhetschef måltidsservice
Pernilla Eriksson Holmén pernilla.eriksson.holmen@nykoping.se Jobbnummer
