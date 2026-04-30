Kock till Måltidsorganisationens tillagningskök Matdistribution
Växjö kommun, Måltidsorganisationen / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-04-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Måltidsorganisationen i Växjö
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
Arbetsuppgifter
Är du kock och vill jobba med fina råvaror i Växjö kommuns häftigaste kök? Sök redan idag!
Nu söker vi en kock till Matdistributionens tillagningskök på Norremark. Här lagas bland annat matdistribution för kommuninvånare och måltider till särskilt boende i centrala Växjö.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av matlagning och kan arbeta vardag, helg och storhelg. Det är meriterande om du har jobbat i kostdatasystem av någon form. Du är en stabil person som har god samarbetsförmåga och hög servicekänsla.
Du kommer att jobba i ett stort team av drivna kockar och måltidsbiträden. Verksamheten erbjuder flera spännande stationer, bland annat en dietiststation, en station där vi arbetar i kyla och självklart ett stort kök där vi producerar cirka 2000-3000 portioner om dagen.
Ditt arbete omfattar:
• planering och tillagning av måltider
• att packa mat i kylda livsmedelslokaler
• att utföra egenkontroll och laga säker mat
• städ- och diskuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med kockutbildning och i andra hand dig som har erfarenhet av arbete i storkök eller har annan köksutbildning.
Vi vill att du har ett stort intresse för matlagning och att du ständigt strävar efter att uppnå en högre kvalitet i ditt arbete och i det som du serverar. Du behöver ta ansvar för din produktion, vara kommunikativ, ordningsam och strukturerad samt van att arbeta i ett högt tempo. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en god företrädare för Växjö kommun och måltidsorganisationen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SF 19/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662), https://www.vaxjo.se/sidor/jobb-och-karriar/mot-vara-medarbetare/rigoberto-kock.html
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Måltidsorganisationen
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9886755