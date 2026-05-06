Kock till lunchrestaurang i centrum
Havets L & B HB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-05-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Havets L & B HB i Göteborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi söker kock till vår lunchrestaurang - svensk husmanskost i fokus!
Brinner du för matlagning och älskar klassisk svensk husmanskost? Vill du arbeta dagtid i ett högt tempo tillsammans med ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en positiv, driven och ansvarstagande kock som trivs när tempot är högt och där kvalitet alltid står i centrum.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av svensk husmanskost (krav)
Är engagerad, initiativrik och lösningsorienterad
Trivs i ett högt arbetstempo
Har ett genuint intresse för mat och kvalitet
Bidrar med positiv energi i köket
Vi erbjuder:
Tjänst på 90-100%
Arbetstider måndag-fredag kl. 08.00-16.00
En trivsam arbetsplats med härliga kollegor
Möjlighet att arbeta med klassiska svenska rätter i en dynamisk lunchmiljö
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: havetslb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havets L & B HB
Nordhemsgatan 28 (visa karta
)
413 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Havet Jobbnummer
9896039