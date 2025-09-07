Kock till Lilla Vildt Idre Fjäll
2025-09-07
Lilla Vildt är en restaurang på Idre Fjäll med lokal profil, här försöker vi jobba med närodlat och relationsmat, både i mat och dryck så långt det går. Med en hög gastronomisk ambition utan att vara högtravande, eftersträvar vi att jobba både med mat, dryck och varandra på ett avslappnat sätt.
Vi vill i vinter hitta dig som vill utvecklas tillsammans med oss
Vi är ett litet team som jobbar tight med varandra och eftersträvar att hålla en arbetsplats med god stämning och öppen kommunikation - vi vill att alla ska trivas på jobbet!
Vi har öppet för middag under vintern, vilket gör att det finns gott om fritid för skidåkning och annat under dagarna.
Inför kommande vintersäsong behöver vi utöka vår personalstyrka i köket med en till duktig kock som är sugen på en vinter i fjällen, vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och smakupplevelser!
Vi söker dig som är är kvalitetsmedveten och noggrann, är lösningsorienterad och fungerar bra i ett team vars gemensamma mål är att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster.
Du bör kunna jobba självständigt och ta egna initiativ när det krävs, men även vara en lagspelare och ha god kommunikation och samarbete med dina kollegor såväl i köket som i servisen.
Hos oss har du möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll.
Vi ser gärna att du jobbat i branschen ett par år som kock och att du som söker har B-körkort och tillgång till bil så du lätt kan ta dig till och från jobb.
Vi är väldigt måna om att hitta rätt person som passar in i vårt team.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Jobbet sträcker sig från dec till april.
Som anställd hos oss får du liftkort, spårpass och gymkort, rabatt på boende för familj och vänner, och förmånliga priser i restauranger och butiker. Vi kan även hjälpa till att förmedla personalboende till dig som behöver det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: simone@lillavildt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Vintersäsong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simone och Viktor AB
(org.nr 559280-9841), https://www.lillavildt.se/
Torget Idre Fjäll (visa karta
)
797 71 IDRE Arbetsplats
Lilla Vildt Jobbnummer
9495995