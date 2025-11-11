Kock till latinamerikansk tapasrestaurang
2025-11-11
IBERICO slog upp dörrarna i oktober 2015 och har sedan dess varit en av Uppsalas populäraste mötesplatser för oss som älskar mat, dryck och en sprudlande restaurangmiljö.
NU har vi öppnat ett nytt koncept på vår övervåning; Mestizo, som kommer rikta in sig på Latinamerikanska tapas!
VI SÖKER DIG
För att trivas hos oss ska du vara en teamplayer, prestigelös och genuint vilja dela med dig av dina tidigare kunskaper och erfarenheter till dina kollegor. Du håller dig uppdaterad om nya trender och bidrar med ideér och är kreativ för att utveckla koncept, affärsidéer och medarbetare. Vi är ett tajt team och för oss är det viktigt att du har samma engegemang som oss. - Tillsammans är vi ett team!
VEM ÄR DU?
Vi tror att du har minst 2 års erfarenhet av att arbeta i restaurang. Du har ett starkt intresse för mat, dryck och ett sinne för service och affär.
Vi tror att du matchar in på en eller flera av nedan:
Du är mat- och dryckesintresserad som förstår värdet av kvalité
Du vill se andra utvecklas och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter
Du gillar samarbete och att leda andra och du vet att framgång är ett teamarbete
Du gillar och kan navigera och prioritera i en miljö med högt tempo
Du talar både svenska och engelska flytande
Du är lugn och trygg och får andra att känna sig trygga runt omkring dig
Du är strukturerad och ordningsam och vet att en bra rutin ger dig möjlighet till att gå utanför boxen om du behöver
Om detta låter som något för dig så ska du söka jobbet direkt! Maila oss på jerry@iberico.nu
och märk ansökan med "Kock Mestizo" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: jerry@iberico.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Mestizo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H.F.R Uppsala AB
(org.nr 556943-0910), https://ibericoplan2.se
Fyristorg 8 (visa karta
)
753 10 UPPSALA Arbetsplats
H F R Uppsala AB Jobbnummer
9598769