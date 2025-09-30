Kock till kostenheten i Kungsör
2025-09-30
Nu söker vi förstärkning till köket! Är du utbildad kock, har en passion för matlagning och aktuell erfarenhet av att jobba i kök? Då kan det vara just dig vi söker!
Kostenheten som tillhör kommunstyrelsens förvaltning utgår från Kung Karls kök beläget i centrala Kungsör. Här lagar vi all mat för transport till Kungsörs skolor, förskolor och verksamheter inom vård och omsorg. Varje dag tillagas ungefär 1800 portioner och vi strävar hela tiden efter att laga god och näringsriktig mat från grunden. Vi arbetar miljömedvetet och mot att minska den negativa klimatpåverkan genom att köpa in ekologiska livsmedel, använda klimatpositiva tillagningsmetoder och ha genomtänkta menyval.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som kock i vår kostorganisation är ingen arbetsdag den andra lik. Du ingår i ett team av 22 kollegor som gemensamt ansvarar för tillagning och leverans av måltider till förskola, skola och äldreomsorg. Vi arbetar med ett tydligt servicetänk och brinner för våra matgäster och deras upplevelse. Vårt mål är att servera måltider som är goda, näringsrika och tillagade med omsorg. Observera att tjänsten utöver dagtid och arbete var 3:e helg även kan innebära arbete under röda dagar.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
* beräkna och tillaga mat till äldreomsorgen, inklusive specialkost
* ansvara för att köket och tillhörande utrymmen håller en god ordning och hygien
* ansvara för att maten håller god kvalitet vid servering och utskick
* ansvara för beställning av varor enligt gällande upphandling/avtal
* ansvara för ekonomiadministrativa uppgifter kopplade till varubeställning
* ansvara för att maten håller fullgod kvalitet och att allt arbete utförs i enlighet med verksamhetens egenkontrollprogram
* utföra alla i köket förekommande arbetsuppgifter och delta aktivt i kökets och restaurangens kvalitetsutveckling
* känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
* arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finnsKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara utbildad kock med treårig gymnasieutbildning inom storkök, eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har aktuell erfarenhet av arbete i kök och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med specialkost inom äldreomsorg, god datavana samt är van vid att hantera portionsbeställningar via kostdatasystemet Mashie.
Det är meriterande om du har minst tre års erfarenhet av att arbeta med mat inom äldreomsorgen. Denna bakgrund ger dig god förståelse för de särskilda behov och krav som finns inom området och är därför mycket värdefull i rollen.
Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad med kundens behov i fokus. Du är trygg i din roll som kock, lyhörd och har en positiv inställning. Du ser kommunikation och samarbete som viktiga delar i ditt arbetssätt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen - vi ser fram mot din ansökan!Anställningsvillkor
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
För att få arbeta inom verksamheter som rör barn och ungdomar krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställer du på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökanden. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Drottninggatan 34. Märk din ansökan med HR-enheten och annonsens referensnummer.
För att få arbeta i våra verksamheter krävs att du har rätt att arbeta i Sverige, antingen genom ett svenskt medborgarskap eller genom ett medborgarskap i ett EU/EES-land eller Schweiz. Alternativt att du har ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Vi önskar att du i samband med intervju styrker ditt medborgarskap.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Ersättning
