Kock till kostenheten
2025-10-01
Vård- och omsorgsförvaltningen söker dig som vill göra skillnad! Vi ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Med över 1 000 engagerade medarbetare, inklusive undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor, kockar och många andra viktiga yrkesgrupper, erbjuder vi en arbetsplats fylld av gemenskap, engagemang och glädje. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där kompetens och ansvarstagande värderas högt och där varje dag bjuder på nya, meningsfulla utmaningar.
Vill du krydda livet för andra - sök som kock hos oss!
Ludvika kommuns kostenhet har ambitiösa mål där matlagning från grunden står högt på prioriteringslistan. Möjligheterna är obegränsade, från skolornas arbete med storköksdrift, näringslära och specialkost i fokus till de mer restaurangliknande köken inom äldrevården där den fina balansgången av näring och restaurangliknande kvalité på maträtterna ska mötas.
Är du kock och brinner för matlagning och service? Vi söker dig som vill vara med och främja en hälsosam livsstil med bra matvanor för kommunens grundskoleelever, barn och äldre. Välkommen till oss!
Arbetsplatsen
Inom kostenheten arbetar ca 90 kockar i våra 34 kök inom grundskola, förskola och äldreomsorg. Varje dag tillagar vi ungefär 4300 portioner till våra matgäster. Alla kök är tillagningskök och vi strävar hela tiden efter utveckling samt att utöka andelen maträtter lagade från grunden. Vi har möjlighet att köpa en viss andel lokalproducerat kött. Vi jobbar med säsongsanpassning och tar hänsyn till miljö och klimat.
Vi söker nu en kock till kostenheten med placering Lorensbergaskolan, en av kommunens större skolor med ca 700 hög, mellan- och lågstadieelever inskrivna. Du kommer att ingå i ett arbetslag på 6 kockar varav en är förstekock och har ett arbetsledande uppdrag. I köket roterar vi på de olika arbetsuppgifterna såsom kök, disk, specialkost, servering och bageri och alla tar ansvar för sin position. Köket har en hög ambitionsnivå och bakar i stort sett allt bröd själva, utvecklar recept och gör provlagningar.
Är du den som har kunskapen, viljan, utbildningen och engagemanget som behövs för att vara en del av teamet som fortsätter att utveckla måltiden till en av dagens höjdpunkter för våra gäster, då är välkommen med din ansökan. Kostenheten har en verksamhetschef, tre enhetschefer med ett geografiskt indelat kostområde var, samt en kostutvecklare. Alla tre kostområdena har kök för grundskola, förskola och äldreomsorg.
• Arbete i storkök med matlagning i skola med allt i ett storkök förekommande arbetsuppgifter som beredning, tillagning, servering, bakning, disk, städning och varumottagning
• Tjänsten gäller i första hand skolkök, men du får vara beredd på att arbete i samtliga våra kök vid behov t.ex. vid skollov
• Vi värdesätter samarbete och service och förväntar oss att du bidrar till en god arbetsmiljö, för dig själv och för dina kollegor. Vi gör jobbet tillsammans!
• Vi lagar maten från grunden och du ansvarar för att laga god, näringsriktig och säker mat enligt våra riktlinjer för att tillgodose gästens behov
• I ett storkök är planering en viktig del av arbetet och den förväntas du vara en del av då vi alltid vill ligga steget före med planering och förberedelser för kommande dagar
• Varubeställningar via digital inköpsportal
• Vi använder kostdataprogramet Matilda för egenkontroll och menyer
• Ansvar för hantering och tillagning av specialkoster
• Vara delaktig och aktiv i arbetet med att minska svinn och matavfallKvalifikationer
• Ett genuint intresse för kockyrket, du ska tycka om att laga god mat
• Du behöver ha kockutbildning och/eller lång erfarenhet från arbete i professionellt kök
• God datorvana då vi använder oss av digitala verktyg i vår kommunikation
• Du har goda kunskaper om specialkost och känner dig trygg i att arbeta med det
• God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt är ett krav då du behöver kunna läsa och förstå recept, arbeta enligt skrivna rutiner, skriva mail m.m. Du behöver kunna göra dig förstådd i kommunikation även utanför vår verksamhet
• Ett bra bemötandet mot våra matgäster är viktigt och du ska vara positiv och serviceinriktad. Du ska vara ambitiös, sätta matgästerna i fokus och vilja leverera hög kvalitet till matgästerna
• Vara en del av vår laganda, följa våra riktlinjer och vara en god ambassadör för Ludvika kommun och kostenheten
Meriterande
• Körkort och tillgång till bil är en fördel för dig för att kunna ta dig till olika arbetsplatser.
• Spetskunskap inom t.ex. bageri, konsistensanpassning
Det här får du av oss
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.Övrig information
För att få arbeta med barn och ungdomar måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister §9. Utdraget kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Du arbetar på schema med arbete vardagar. 40/40 anställning. Fast lön. Ange löneanspråk.
Tillträde: 251201 eller enligt överenskommelse.
Antal platser: 1
Upplysningar
Anneli Lindahl, enhetschef 0240-56 54 05
Facklig kontakt
Kommunal, genom kommunens växel tel: 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 31 oktober 2025
Avtalsenlig lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se
För detta jobb krävs körkort.
