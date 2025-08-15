Kock till kostenheten
2025-08-15
Vård- och omsorgsförvaltningen söker dig som vill göra skillnad! Vi ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Med över 1 000 engagerade medarbetare, inklusive undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor, kockar och många andra viktiga yrkesgrupper, erbjuder vi en arbetsplats fylld av gemenskap, engagemang och glädje. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där kompetens och ansvarstagande värderas högt och där varje dag bjuder på nya, meningsfulla utmaningar.
Ludvika kommuns kostenhet har ambitiösa mål där matlagning från grunden står högt på prioriteringslistan. Möjligheterna är obegränsade, från skolornas arbete med storköksdrift, näringslära och specialkost i fokus till de mer restaurangliknande köken inom äldrevården där den fina balansgången av näring och restaurangliknande kvalité på maträtterna ska mötas.
Är du kock och brinner för matlagning och service? Vi söker dig som vill vara med och främja en hälsosam livsstil med bra matvanor för kommunens grundskoleelever, barn och äldre. Välkommen till oss!
Vill du krydda livet för andra- sök som kock hos oss!

Dina arbetsuppgifter
• Arbete i storkök med matlagning för förskola, skola och äldreomsorg. Frukost, lunch, mellanmål och middag.
• Beredning, tillagning, servering, bakning, disk, städning och varumottagning.
• Varubeställningar via dator.
• Hantering och tillagning av specialkoster.
• Egenkontrollarbete Kvalifikationer
• Ett genuint intresse för kockyrket, du ska tycka om att laga god mat
• Du behöver ha kockutbildning och/eller lång erfarenhet från arbete i professionellt kök
• God datorvana då vi använder oss av digitala verktyg i vår kommunikation
• Du har goda kunskaper om specialkost och känner dig trygg i att arbeta med det
• God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt är ett krav då du behöver kunna läsa och förstå recept, arbeta enligt skrivna rutiner, skriva mail m.m. Du behöver kunna göra dig förstådd i kommunikation även utanför vår verksamhet
• Ett bra bemötandet mot våra matgäster är viktigt och du ska vara positiv och serviceinriktad. Du ska vara ambitiös, sätta matgästerna i fokus och vilja leverera hög kvalitet till matgästerna
• Vara en del av vår laganda, följa våra riktlinjer och vara en god ambassadör för Ludvika kommun och kostenheten
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.Övrig information
För att få arbeta med barn och ungdomar måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister §9. Utdraget kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell. Körkort och egen bil är en fördel.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse. Vi har behov av en kock som jobbar måndag-fredag. Fast lön. Ange löneanspråk.Kontaktperson för detta jobb
Enhetschef Johan Forssell, 0240-86452
Facklig kontakt
Kommunal, genom kommunens växel tel: 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 250901. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Ersättning
Avtalsenlig lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
