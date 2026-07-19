Kock till Kostenheten
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2026-07-19
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I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
1 plats(er).
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt – vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker en kock till Kostenheten!
Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 25 medarbetare som tillsammans skapar vällagade och näringsrika måltider till kommunens verksamheter. Vi arbetar i skolrestauranger, förskolekök och äldreomsorgskök. Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som kock är du med och skapar måltider för våra boende genom att planera, förbereda och tillaga näringsrik och välsmakande husmanskost. Arbetet är främst förlagt till äldreomsorgens tillagningskök på Kopparsvanen, men kan även förekomma i kostenhetens övriga kök.
I rollen ansvarar du även för specialkost och konsistensanpassade måltider utifrån medicinska behov och allergier samt bidrar till en hemtrevlig måltidsmiljö där matglädje och kvalitet står i fokus. Du arbetar även med menyplanering, verksamhetsutveckling och säkerställer att livsmedelshygien enligt HACCP följs genom exempelvis temperaturkontroller, städning och egenkontroll. Beställning av livsmedel och lagerhantering ingår också i tjänsten.
Du som söker
Vi söker dig som har minst tre års arbetslivserfarenhet som kock. Du har erfarenhet av att planera och förbereda traditionell husmanskost som är anpassad efter de äldres specifika behov. Vi ser även att du har god förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är önskvärt att du om har en kockutbildning, exempelvis från hotell- och restaurangprogrammet, livsmedelsteknisk utbildning eller annan likvärdig utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå.
För att lyckas i rollen är du stabil, tillmötesgående och professionell i ditt bemötande. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. Vidare har du god samarbetsförmåga och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 87,5% sysselsättningsgrad. Arbetet innefattar tjänstgöring var tredje helg samt arbete under några helgdagar per år.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 9 augusti.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om arbetsplatsen
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326430". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs Kommun
(org.nr 212000-0415)
Box 206 (visa karta
)
597 25 ÅTVIDABERG Arbetsplats
Åtvidabergs kommun Kontakt
Kostchef
Jenny Bojmar jenny.bojmar@atvidaberg.se Jobbnummer
10006049