Tranemo Kommun , Kostenheten / Chefsjobb / Tranemo2021-07-05I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.Tranemo kommun Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.2021-07-05I Tranemo kommun lagar vi all mat från grunden på råvaror av bra kvalitet. Vi lagar ca 2200 portioner per dag. I kommunen finns 22 st. kök, 18 st. tillagningskök och 4 st. mottagningskök.Kvalitet är vårt ledord och vi arbetar hela tiden tillsammans för att bli ännu bättre.Enheten har verksamhet inom skola, förskola samt äldreomsorg. Nu söker vi en kock till en förskola.Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och eftersom du kommer att arbeta i en serviceenhet så är ett professionellt och positivt bemötande en grundförutsättning.I Tranemo kommun arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, arbetsmiljö och kvalitetsförbättringar och vi uppmuntrar dig som anställd att vara delaktig i utvecklingen av vår verksamhet.Vi söker dig som är utbildad kock eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Det viktigt att du är engagerad och har stor passion för matlagning.Yrket som sådant kräver att du är stresstålig, flexibel och att du trivs med att arbeta tillsammans med andra.B-Körkort krävsVi lägger stor vikt vid personlig lämplighet till tjänsten.ÖVRIGTVi tillämpar löpande rekrytering under ansökningsperioden och följdrekrytering kan komma att ske.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08Tranemo Kommun , Kostenheten5845817