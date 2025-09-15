Kock till Kost & Lokalvårdsenheten
2025-09-15
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Kost & Lokalvårdsenheten är en gemensam enhet som lagar mat och utför lokalvård till kommunens verksamheter. Vi har 5 tillagningskök i kommunen och Haga Centralkök är det största. Där lagas dagligen ca 350 portioner till skolan och ca 125 portioner som vi skickar till äldreomsorg samt hemtjänst. Då en av våra kockar ska sluta behöver vi en ny medarbetare till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ligger fokus på matlagning men som i alla storkökshushåll kommer även andra arbetsuppgifter vara en del av dagen. Som exempelvis mottagning och packning av varor, förberedelser, disk och städning, egenkontroll, specialkost, konsistensanpassning och även vissa administrativa arbetsuppgifter. Du kommer att vara stationerad på vårt största tillagningskök där man jobbar 6-7 st men kan vid behov flyttas till annat kök. Vi arbetar med kompetensutbyten mellan köken samt i semesterperioden arbetar vi rörligare och din placering av kök kan variera.Kvalifikationer
Du har restaurang & storhushållsutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet inom området. Du har kunskap och intresse för goda, hemlagade och näringsriktiga måltider där gästen och måltidsmiljön står i centrum. Grundläggande datakunskap samt goda hygienkunskaper är förutsättningar för tjänsten. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi ser gärna att du som söker:
• Är en positiv och varm person med humor som gillar att ha roligt på jobbet.
• Har lätt att anpassa dig till förändringar och har en god samarbetsförmåga som bidrar till en bra teamkänsla över gränser.
• Är lösningsorienterad, uppmuntrar nya idéer och stödjer initiativ till förändringar.
• Trivs med att möta människor och behandlar våra stora och små gäster samt kollegor med respekt.
• Är noggrann och engagerad.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av tillagning av måltider till såväl elever som äldre samt har arbetat med något kostdatasystem.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
• Tillsvidareanställning
• Tillträde snarast
• Sysselsättningsgrad 100%
• Arbetet förlagt till dag men helgarbete kan förekomma
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, innebärande att intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
UPPLYSNINGAR
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 20251005
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds kommun
https://www.dalsed.se Kontakt
Kost- & Lokalvårdschef
Christina Gillberg christina.gillberg@dalsed.se 0534-19268 Jobbnummer
9509593