Kock till Kollektivkrogen i Mölndal
Kollektivkrogen i Mölndal är ett nyöppnat kooperativ med ambitionen att skapa en varm, vällagad och hållbar krog - både i köket och som arbetsplats. Här står hantverk, bra råvaror och samarbete i centrum. Idén om Kollektivkrogen har inspirerats från andra delar i Sverige och bygger på att vi är ett antal delägare som bidrar med vår kunskap och arbetar operativt på krogen. Vi är allt från ekonomichefer till militärer. En spännande mix av människor. Vi har köpt Ostbutiken i Mölndal och vill tillsammans skapa en härlig mötesplats där man kan ta något gott att dricka och äta i en inspirerande miljö. Vi öppnar i mars/april 2026.
Vi söker nu en kock som vill vara med från start och bygga något långsiktigt tillsammans med oss. Som kock arbetar du nära en kollektivmedlem i köket och ansvarar tillsammans för att skapa franskinspirerad mat från grunden, med fokus på kvalitet, smak och råvaror.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
• Tillaga vällagad, franskinspirerad mat från grunden- Arbeta med menyer utifrån säsong och råvarutillgång- Samarbeta tätt med kollektivmedlem i det dagliga köksarbetet- Bidra till struktur, kvalitet och ett hållbart arbetssätt i köket
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad kock eller har motsvarande erfarenhet, har ett genuint intresse för franskt kök och klassiskt mathantverk, och som trivs i ett mindre kök där samarbete är avgörande. Om du har erfarenhet av restaurangekonomi är det ett plus. Du är prestigelös, ansvarstagande och kommunikativ, och vill vara med och bygga upp en verksamhet - inte bara arbeta pass för pass.
Lön och villkor
Lönen är marknadsmässig och förhandlingsbar beroende på erfarenhet och helhetsmatch. Vi erbjuder goda arbetsvillkor och en rimlig arbetsbelastning i en kooperativ struktur där alla bidrar till helheten.Så ansöker du
Skicka din ansökan så ringer vi dig. Ser fram emot att höra från dig! För frågor kontakta Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se
