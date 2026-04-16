Kock till Karlson 's Garage, Extra vid behov

Kock till Karlson 's garage på Linnégatan - Fokus på husmanskost
Är du grym på husmanskost och vill jobba på en härlig arbetsplats?
Karlson 's garage på Linnégatan söker en självgående och erfaren kock som önskar jobba extra vid behov.
Tjänsten är en extra vid behovs-anställning och arbetstiderna varierar men är i största utsträckning i behov kvällar och helger under våren och sommaren.
Vi serverar klassisk husmanskost och lägger stor vikt vid kvalitet och smak. Som kock hos oss kommer du, tillsammans med resten av teamet, att ha ett stort ansvar i köket, från planering och tillagning till service och hygienrutiner.
Tjänsten är tillgänglig omgående.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta som kock, gärna med fokus på husmanskost
Är självständig och tar ansvar för kökets drift
Har goda kunskaper om råvaror, tillagning och livsmedelshygien
Trivs med att arbeta i en mindre arbetsgrupp och har en positiv inställning
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats med ett sammansvetsat team. Goda referenser finns.
Möjlighet att utveckla och påverka menyn
Lön efter överenskommelse och goda anställningsvillkor
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Ansökan skickas till: jonna.lindqvist@Karlsonsgarage.se
Vi håller intervjuer löpande så se till att ansöka redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: Jonna.lindqvist@karlsonsgarage.se Arbetsgivare Restaurang KG i Göteborg AB
(org.nr 559468-5322), http://www.karlsonsgarage.se
Linnegatan 54 (visa karta
)
413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Karlson 's Garage & Bar Kontakt
Jonna Lindqvist jonna.lindqvist@karlsonsgarage.se Jobbnummer
9859654