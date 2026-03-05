Kock till Järla skola, Nacka kommun
2026-03-05
Brinner du för att laga näringsrik, varierad och tilltalande mat som får elever att må bra? Vill du vara en del av ett engagerat team med professionella, positiva och yrkesstolta kollegor? Vill du bidra till en trivsam och välkomnande matsalsmiljö för både elever och skolpersonal? Sök då rollen som kock på Järla skola redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som kock är du en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Du arbetar tillsammans med elever och pedagoger för att öka intresset för bra och näringsriktig mat. Tillsammans med två måltidsbiträden och en kock som även är kockansvarig lagar ni kvalitativ, näringsrik, varierad, tilltalande och gärna ekologisk mat från grunden till skolans personal och cirka 730 elever. Ni har ett gemensamt ansvar för att kökets alla arbetsuppgifter genomförs med hög kvalitet.
Du ansvarar för den vegetariska och varma huvudrätten. Du planerar, bereder och tillagar frukost, lunch och mellanmål. I uppdraget ingår även bakning, städning och delaktighet i menyplanering samt övrigt förekommande köksarbete, inklusive fysiska moment som disk, avfallshantering och varumottagning. Under servering är du närvarande i matsalen där du möter och hjälper eleverna, fyller på mat och sallad samt säkerställer matens kvalitet och säkerhet. Du bidrar aktivt till att skapa en trivsam och välkomnande måltidsmiljö som både elever och medarbetare ser fram emot att besöka.
Du håller dig uppdaterad kring de lagar och förordningar som styr köksverksamheten. Du arbetar strukturerat för att säkerställa att köket uppfyller gällande livsmedelskrav och att livsmedelskontroller genomförs med godkända resultat. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att utveckla och effektivisera kökets arbetssätt och rutiner.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• kockutbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå
• erfarenhet av att arbeta som kock
• erfarenhet av att laga vegetariska rätter
• erfarenhet av egenkontroll och kunskap i livsmedelshygien
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att arbeta som kock i förskole-, skol- och/eller storkök
• kunskap och erfarenhet av att laga specialkost
• utbildning inom livsmedelshygien, HACCP, storkök, specialkost, egenkontroll, eller andra liknande och relevanta utbildningar.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du förstår vikten av teamarbete, service och hög kvalitet i matlagning samt har ett professionellt och stöttande bemötande. För dig är det självklart att bidra till att matgästerna känner sig välkomna samt att leverera god och näringsrik mat. Du är en självgående person som har förmåga att strukturera, prioritera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du tar initiativ, sätter i gång aktiviteter utan att invänta instruktioner och hugger i där det behövs- alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Samtidigt bidrar du med idéer och förslag som utvecklar och förbättrar kökets arbete. Det är viktigt att du står bakom Nacka kommuns riktlinjer och policys samt bidrar till en positiv fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Järla skola är en F-6 skola med cirka 730 elever, belägen i centrala Nacka med goda kommunikationer. På skolan finns även Nacka Musikklasser för årskurs 4-6. Vi arbetar aktivt för att skapa en kunskapsmässig och trygg helhet från förskoleklass till årskurs 6. Vi får höga resultat på upplevd trygghet från både elever och vårdnadshavare. Läs mer om oss här
Som kock hos oss blir du en del av ett engagerat team med professionella, arbetsamma, positiva och yrkesstolta kollegor som varje dag gör sitt bästa för att laga god och näringsriktig mat. Du får delta i kocknätverk och interna utbildningar, samt samarbeta och utbyta erfarenheter med andra kockar inom rektorsområdet och kommunen. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med stort utrymme att påverka och bidra med din kompetens, kreativitet och erfarenhet inom matlagning.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, gym, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i april eller enligt överenskommelse.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-03-19!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Magnus Wictorin magnus.wictorin@nacka.se 08-7188798 Jobbnummer
9780280