Kock till Ireviken på norra Gotland
2026-02-13
Vi söker en självgående lunchkock till vårt mysiga säsongsställe "Caféet" på Ihre gård. På området där vi huserar finns boende, med ca 100 bäddar, butik, paddelbanor och pool. Några minuter bort ligger en magisk sandstrand där man med fördel spenderar sina lediga stunder.
Vi serverar fräscha luncher samt bakverk och go 'kaffe. Vår meny är behändig och vi arbetar till stor del med lokala råvaror. Köket är lättarbetat och fräscht. Vi har i huvudsak öppet dagtid men har ibland beställningar och lammgrillningar med livemusik under kvällstid. Vill man kan man kombinera tjänsten med arbete på vårt andra ställe, Mejeriet i Stenkyrka som ligger några minuter bort. Här finns alla möjligheter för en härlig sommar. Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@mejerietstenkyrka.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock till Ihre gård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PH:s krog AB
(org.nr 559093-9277)
Hangvar Ire 115 (visa karta
)
624 54 LÄRBRO Arbetsplats
Caféet Ihre Gård Kontakt
Pia Horvath pia@mejerietstenkyrka.se 0733209854 Jobbnummer
9742806