Kock till Il Pascolo

Glassverkstan på Skeppsholmen AB / Kockjobb / Österåker
2026-07-24


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Vi söker en engagerad och driven kock med Souscheferfarenhet till vår restaurang i Åkersberga, strax utanför Stockholm.
Som kock hos oss kommer du att ha det övergripande ansvaret för köket, inklusive menyplanering, kvalitetssäkring, beställningar och arbetsledning. Vår inriktning är italiensk medelhavskost, vilket gör det meriterande om du har erfarenhet eller ett starkt intresse för det italienska köket och dess traditioner.
Vi söker dig som är ansvarstagande, organiserad och har ett naturligt driv. Du trivs i en ledarroll, har god samarbetsförmåga och kan arbeta strukturerat även i ett högt tempo. Du är van att ta egna initiativ och har en passion för matlagning med fokus på kvalitet och råvaror.

Publiceringsdatum
2026-07-24

Kvalifikationer
Erfarenhet som kock, gärna i ledande position
Meriterande med erfarenhet av italiensk medelhavskost
God organisationsförmåga
Ansvarstagande och driven

Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjlighet att vara med och utveckla både köket och verksamheten.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: admin@sabygarden.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glassverkstan på Skeppsholmen AB (org.nr 559270-1410)
Stora Säby Gård 1 (visa karta)
184 42  ÅKERSBERGA

Jobbnummer
10011287

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