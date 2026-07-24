Kock till Il Pascolo
Glassverkstan på Skeppsholmen AB / Kockjobb / Österåker Visa alla kockjobb i Österåker
2026-07-24
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Vi söker en engagerad och driven kock med Souscheferfarenhet till vår restaurang i Åkersberga, strax utanför Stockholm.
Som kock hos oss kommer du att ha det övergripande ansvaret för köket, inklusive menyplanering, kvalitetssäkring, beställningar och arbetsledning. Vår inriktning är italiensk medelhavskost, vilket gör det meriterande om du har erfarenhet eller ett starkt intresse för det italienska köket och dess traditioner.
Vi söker dig som är ansvarstagande, organiserad och har ett naturligt driv. Du trivs i en ledarroll, har god samarbetsförmåga och kan arbeta strukturerat även i ett högt tempo. Du är van att ta egna initiativ och har en passion för matlagning med fokus på kvalitet och råvaror.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Erfarenhet som kock, gärna i ledande position
Meriterande med erfarenhet av italiensk medelhavskost
God organisationsförmåga
Ansvarstagande och driven
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjlighet att vara med och utveckla både köket och verksamheten.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: admin@sabygarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glassverkstan på Skeppsholmen AB
(org.nr 559270-1410)
Stora Säby Gård 1 (visa karta
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184 42 ÅKERSBERGA Jobbnummer
10011287