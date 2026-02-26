Kock till Hvitfeldtska gymnasiet
2026-02-26
Publiceringsdatum2026-02-26
Hvitfeldtska gymnasiet har ca 2000 elever och 220 personal.
Skolan ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Hvitfeldtskas kök är Göteborgs Stads största skolkök. Vi har två restauranger där vi erbjuder uppemot 3 000 elever en näringsrik och god skolmåltid. I skolrestaurangen har vi även ett elevcafé. Våra gäster kommer inte bara från Hvitfeldtska utan även från andra skolor. Köket servar även med omfattande catering både till Hvitfeldtska och andra skolor.
Vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö där vi känner tillit, lust att lära samt verkar för varandras framgång. Utöver de gemensamma ledorden engagemang, kreativitet och konkurrenskraft skall vi även ha med oss glädje, samverkan och viljan att tillsammans utveckla och förbättra verksamheten, så att den bidrar positivt till våra elevers lärande.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kock till vårt team! Du kommer att vara en del av en större helhet där ditt arbete spelar en viktig roll i skolans verksamhet. Vi söker någon som ser möjligheter, är lösningsorienterad och vill vara med och utveckla vår skolrestaurang.
Din närmaste chef är kökschefen som är ytterst ansvarig för skolrestaurangens verksamhet, köksmästaren leder och fördelar det dagliga arbetet i köket. I din närmaste arbetsgrupp finns sex kollegor som producerar och utvecklar måltiderna som serveras tillsammans med 10 måltidsbiträden.
Som kock arbetar du utifrån de ekonomiska ramarna för verksamheten. Du upprätthåller kvaliteten och utvecklar måltiderna i linje med rådande riktlinjer samtidigt som du tar hänsyn till elevernas synpunkter. För oss är det viktigt att sätta matglädjen i fokus varje dag. Vi lagar även specialkost och vegetariskt och det är därför viktigt att du har goda kunskaper om detta
I dina arbetsuppgifter ingår att planera och tillaga skolmåltider inklusive specialkost, för- och efterarbete i kök, brödbakning, disk- och svinnhantering. Du kommer att beställa varor och arbeta aktivt med egenkontroll.
Du tar ett stort ansvar för att livsmedels-, och arbetsmiljölagar tillämpas och efterföljs i det praktiska arbetet. Du verkar för ett hållbart samhälle genom att bland annat minimera matsvinnet och att andelen ekologiska råvaror, vegetariska måltider ökar samt tänker klimatsmart.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock på gymnasienivå och som har utbildning i HACCP. Du har minst 6 års dokumenterad erfarenhet av storkök och restaurang där du har arbetat med specialkost och vegetarisk matlagning. Du har god kunskap om livsmedelshygien och har erfarenhet av att arbeta med egenkontroll. För tjänsten krävs förmåga att kunna skriva, läsa och kommunicera på svenska då du har mycket kontakt med personal och elever.
För att bidra till god service i rollen som kock behöver du ha ett stort engagemang och intresse för mat och restaurangbranschen. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar. Vidare agerar du på egen hand utifrån vad situationen kräver.
Du är strukturerad och har god organisationsförmåga. Du arbetar för såväl tidseffektivitet som kostnadseffektivitet och har förmåga att planera både kort- och långsiktigt.
Som person kännetecknas du av engagemang, gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du kan prioritera i dina arbetsuppgifter, fatta beslut, samarbeta i restaurangens uppgifter samt arbeta mot att beslut genomförs. Du är trygg i din roll, är en god lagspelare och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du uppskattar olikheter hos dina kollegor och är en förebild för andra.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Ett serviceinriktat förhållningssätt ser vi som en självklarhet och som person är du balanserad, positiv och observant i ditt kundbemötande.
Ordning och reda är en förutsättning för arbetet i skolrestaurangen. Du är ekonomisk och miljömedveten, ska kunna arbeta både i grupp och självständigt. Arbetstempot kommer stundvis vara högt, varför det är extra viktigt att du är strukturerad, flexibel och problemlösande. Arbetet kräver god fysik.Övrig information
Uppehållstjänst.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Peter Svensson, Kökschef peter.svensson@educ.goteborg.se 0737-757387 Jobbnummer
9766550