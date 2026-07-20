Kock till Hotell i Växjö - Heltid
Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-07-20
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Vi söker kock omgående i Växjö som:
Har erfarenhet av att arbeta med svensk à la carte och trivs i ett högt tempo.
Är strukturerad, noggrann och har ett välorganiserat arbetssätt i köket.
Har ett starkt gästfokus och strävar alltid efter att leverera mat och service av hög kvalitet.
Är flexibel, ansvarstagande och har en positiv inställning.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Har goda kunskaper i svenska eller engelska.
Du arbetar med klassiskt kockarbete inom lunch, konferens och à la carte. Du kommer få göra din egna meny och hotellet kommer beställa in det du önskar att servera till gästerna.
Arbetsuppgifter inkluderar matlagning, förberedelser, beställningar samt arbete för att minska matsvinn. Har du erfarenhet av bakning är det meriterande, då vi även serverar fika under konferenser.
Tjänsten börjar redan nu 1a augusti! Skicka in ditt Cv idag till mikael.davani@energystaffingsweden.com
Skriv "Kock Växjö" som ämnesrad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
352 20 VÄXJÖ Jobbnummer
10007103