Kock till Hotell Bruksvallsliden
Hotell Bruksvallsliden AB / Kockjobb / Härjedalen
2026-01-09
Kock till Hotell Bruksvallsliden i Bruksvallarna
Motiveras du av laga mat med hjärtat att ge service i världsklass och av att jobba med människor? Är du på jakt efter ett jobb som är väldigt mångsidigt och som dessutom ständigt bjuder på nya utmaningar? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Hotell Bruksvallsliden en kock . Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av arbete som kock
Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan till oss på Hotell Bruksvallsliden!
Om jobbet
I rollen som som Kock:
Du jobbar sida vid sida med vår kökschef med planering av meny, prepp inför måltider, prepp till våra andra restauranger, bakning, varumottagning ,städning och städ & kontroll av kylar och frysar, dags och kväll service.
Är du rätt för rollen som Kock på hotell Bruksvallsliden?
Vi på Hotell Bruksvallsliden söker dig som har erfarenhet av minst 2 års arbete som Kock.
För att trivas hos oss är det viktigt att du gillar att jobba i team. Du bör ha en stort intresse av att jobba i serviceyrket, vara kreativ, ansvarsfull och inspirerande mot medarbetare och gäster. Att arbeta över avdelningsgränserna när så behövs är något du anser vara en självklarhet. Det är en stor fördel om du är intresserad av friluftsliv och gärna skidåkning. Att du vågar tänka utanför boxen. Dessutom har du en förmåga att identifiera problem och hittar lösningar.
Är du den vi söker?
På dessa sätt ansöker du till vårt team:
Skicka ett mejl till info@bruksvallsliden.se
Skicka ett mejl till Isaak@bruksvallsliden.se
. Isaak är vår personalansvarig och dessutom en stjärna på att svara på frågor. Glöm inte att bifoga ditt CV!
Ring oss på 0684-20180
besök oss på Myhrsvängen 5 i Bruksvallarna
Bra att veta:
Placeringsort: Bruksvallarna
Typ av anställning: säsongsanställning Vinter 2025/2026
Lön: enligt kollektivavtal
Personalboende finns i begränsat antal.
Om Hotell Bruksvallsliden
Hotell Bruksvallsliden är ett familjeägt hotell mitt i längdparadiset Bruksvallarna, ett mysigt hotell med 48 rum, hemtrevlig lobby och en restaurang välkänd för sina fantastiska måltider.
I vår verksamhet är vi mångfacetterade med restauranger, café, livsmedelsbutik, sportcenter och vår fantastiska våffelstuga uppe på kariknallen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: info@bruksvallsliden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock Hotell Bruksvallsliden". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Bruksvallsliden AB
(org.nr 556157-0408)
Myhrsvängen 5 (visa karta
)
840 97 BRUKSVALLARNA Arbetsplats
Bruksvallsliden AB, Hotell Jobbnummer
9676139