Kock till Hotel C Stockholm
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Kock till Hotel C Stockholm
Vill du vara med och forma framtidens matupplevelser? Hotel C Stockholm, en av Stockholms mest populära mötesplatser, söker nu en snabb, engagerad, driven och lösningsorienterad kock som vill leverera matupplevelser i linje med vårt varumärke.Publiceringsdatum2026-07-18Om företaget
På Hotel C Stockholm strävar vi efter att erbjuda en unik och mångsidig upplevelse mitt i hjärtat av Stockholm. Beläget granne till Stockholms centralstation och Arlanda Express, skapar vi en bubblande mötesplats. Med våra 367 rum, 11 nyrenoverade konferenslokaler och vår restaurang Swede Hollow, samt vårt unika samarbete med ICEHOTEL i Jukkasjärvi genom vilket vi driver ICEBAR Stockholm, erbjuder vi en unik destination mitt i stadens puls.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Förbereda, tillaga och presentera mat av hög kvalitet för både konferensgäster och restaurangens a la carte-meny.
Daglig mise en place och ansvar för att köket håller en hög standard gällande ordning och hygien.
Samarbete med köksteamet för att säkerställa att alla event och serveringar flyter smidigt och effektivt.
Verka för ett nära samarbete med övriga avdelningar på hotellet för att skapa en sömlös helhetsupplevelse för våra gäster.
Vi letar efter dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som kock och en passion för god mat.
Är stresstålig, flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är en lagspelare som ser köket som en enhet.
Gillar en händelserik arbetsmiljö där förändringar sker med kort varsel.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Om tjänsten
Rollen är en 100% tidsbegränsad anställning till slutet av året med fast månadslön enligt överenskommelse och kollektivavtal. Arbetet är förlagt huvudsakligen till kvällar, men även enstaka dagspass samt minst varannan helg förekommer. Tjänsten rapporterar till Kitchen Supervisor.
Ansök redan idag då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 17/8 2026. Rollen ska tillsättas med startdatum i början av september eller tidigare efter överenskommelse. För mer information, kontakta Jussi Tuohimaa, Executive Chef, jussi.tuohimaa@hotelcstockholm.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
Strawberry Arena (visa karta
)
169 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Hotel C Stockholm Kontakt
Rekryterare
Jussi Tuohimaa jussi.tuohimaa@hotelcstockholm.se Jobbnummer
10005926